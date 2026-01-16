Es tendencia:
Helmut Marko predice quién será el campeón de la F1 2026: No es Max Verstappen

El exasesor de Red Bull Racing cree que los equipos que utilicen motor Mercedes tendrán una ventaja considerable por sobre el resto.

Por Leandro Barraza

Helmut Marko no cree que Max Verstappen vaya a ser campeón en 2026
Las especulaciones sobre qué equipo dominará en la temporada 2026 de la Fórmula 1 crecen con el correr de los días. Los rumores sobre la superioridad del motor Mercedes o las altas expectativas puestas en Aston Martin hacen que el juego se abra a varias escuderías para este año y dar un pronóstico no es una tarea sencilla.

Sin embargo, una voz autorizada como la de Helmut Marko se la jugó y dio su candidato para 2026. El austriaco dejó su cargo como asesor de Red Bull Racing luego del subcampeonato de Max Verstappen y curiosamente no nombró al neerlandés a la hora de predecir al próximo campeón de la F1.

En declaraciones para ORF, Marko sostuvo: Me temo que será un piloto que utilice un motor Mercedes. Están más avanzados que nadie en el desarrollo del motor”.

En la misma línea, el antiguo asesor de Red Bull Racing añadió: Espero que no haya diferencias como en 2014, cuando Mercedes se escapó de todos con una ventaja enorme“. Aquel año, Lewis Hamilton se consagró con 384 puntos.

Más adelante, ya hablando de manera más amplia sobre las nuevas unidades de potencia, Helmut pronosticó. “Creo que, debido a los cambios masivos, las diferencias de tiempo serán mucho mayores. Se juntan tantas cosas que temo que en algunos casos haya diferencias de segundos.

¿Qué pilotos podrían ser campeones en 2026 según Helmut Marko?

Si bien no nombró a uno puntualmente, sí cree que un piloto con motor Mercedes levantará el título en 2026. En este contexto, la lista de candidatos se extiende a ocho, ya que cuatro equipos tendrán la unidad de potencia de la escudería alemana.

Más precisamente, los equipos que contarán con esa supuesta ventaja serán el propio Mercedes, McLaren, Williams y Alpine. Por ende, los ocho pilotos que podrían ser campeones según la predicción de Marko son:

  • Lando Norris (McLaren)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • George Russell (Mercedes)
  • Kimi Antonelli (Marcedes)
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Alex Albon (Williams)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Franco Colapinto (Alpine)
Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell en el podio del GP de Hungría (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • Helmut Marko predice que un piloto con motor Mercedes ganará la temporada 2026.
  • El ex asesor de Red Bull afirma que los alemanes tienen ventaja en el desarrollo.
  • Pilotos como George Russell, Lando Norris y Carlos Sainz figuran como candidatos por usar dicho motor.
leandro barraza
Leandro Barraza
