Los 22 asientos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 están definidos casi en su totalidad. Con la confirmación de la renovación de Franco Colapinto en Alpine al caer, la gran duda se centra en los cuatro asientos de Red Bull Racing y su equipo satélite, Racing Bulls.

Max Verstappen es el único piloto confirmado, mientras que Isack Hadjar también seguirá a la espera de que se defina si da el salto a Red Bull o continúa en Racing Bulls. Es así que quedarían dos butacas vacantes para Liam Lawson, Yuki Tsunoda y la joven promesa, Arvid Linblad.

Helmut Marko, asesor del equipo principal, ya había avisado que tomarían una decisión sobre Tsunoda luego del Gran Premio de México. No obstante, ahora cambió de opinión. En declaraciones para Motorsports, el austriaco confirmó: “Hemos pospuesto nuestra decisión hasta el final de la temporada, porque primero queremos concentrarnos en la lucha por el campeonato”.

En la misma línea, Laurent Mekies -Team Príncipal de Red Bull- dijo al respecto: “Queremos tomarnos un poco más de tiempo antes de decidir sobre los pilotos. Yuki está progresando, y los otros chicos también están avanzando. No tenemos motivos para apurarnos, así que nos tomaremos un poco más de tiempo”.

Por último, Mekies cerró al respecto: “Nos tomaremos todo el tiempo que necesitemos y les daremos a estos chicos tantas oportunidades como podamos para demostrar en pista quiénes son los mejores pilotos”.

Arvid Lindblad gana terreno

Lindblad fue parte de la Práctica Libre 1 del GP de México con el coche de Max Verstappen y terminó sexto, siendo el único rookie que superó al piloto titular (Yuki Tsunoda, 8°) en la sesión. Mekies habló de esto y dejó en claro que Arvid está bien posicionado para ganarse un lugar en la parrilla.

Arvid Lindblad, joven promesa de Red Bull (GETTY IMAGES)

“Creo que hizo un gran trabajo. Es muy difícil dar el salto a una FP1. Hoy en día es muy distinto, porque no tienes muchos juegos de neumáticos ni demasiadas vueltas. Pero lo hizo muy bien. Todos pudieron ver las hojas de tiempos, pero estuvo muy tranquilo y dio el feedback correcto. No cometió errores ni rompió el coche“, manifestó el Team Principal de Red Bull. Y completó: “Así que, sinceramente, nos impresionó en esa FP1. No hay duda de eso. Y esperamos con ganas la próxima vez que esté en el coche hacia el final del año“.

¿Cómo quedarían compuestos los equipos si Arvid Lindblad asciende a la F1?

Red Bull Racing : Max Verstappen – Isack Hadjar

: Max Verstappen – Isack Hadjar Racing Bulls: Liam Lawson o Yuki Tsunoda – Arvid Lindblad

En síntesis