Ni Albon ni Lindblad: Red Bull confirma conversaciones con un nuevo piloto para 2026

Red Bull Racing finalizará, casi con seguridad, la temporada 2025 sin ningún título. El equipo de las bebidas energéticas se había acostumbrado a dominar la Fórmula 1, pero desde el año pasado se empezó a notar una merma en el rendimiento que Max Verstappen pudo disimular con el Mundial de Pilotos.

No obstante, el nuevo curso solo tuvo un color: papaya. McLaren domina a gusto y placer desde el primer Gran Premio y ya se aseguró el Campeonato de Constructores este domingo en Singapur. Por si fuera poco, los dos pilotos que más puntos tienen son Oscar Piastri y Lando Norris, por lo que -salvo una catástrofe- el nuevo campeón saldrá de ellos dos.

Paralelamente, Red Bull sigue luchando por encontrar un segundo corredor competitivo. Tras el despido de Checo Pérez en diciembre de 2024, el elegido fue Liam Lawson, pero apenas duró dos carreras antes de ser cambiado por Yuki Tsunoda, quien tampoco ha dado la talla. Por eso, la escudería está abierta a contratar un nuevo piloto y en las últimas horas Helmut Marko confirmó conversaciones con una futura estrella.

¿Con qué piloto abrió conversaciones Red Bull?

Se trata de Alexander Dunne. El irlandés confirmó su salida del programa de McLaren en la semana y Helmut Marko ya inició contactos. “Estamos en conversaciones, ahora que está libre. Es muy agresivo, rápido y tiene un buen control del coche. También comete muchos errores, por el momento, pero se parece mucho a un piloto de Red Bull“, manifestó Marko en una entrevista con BBC Sports.

Alex Dunne, expiloto de McLaren (GETTY IMAGES)

Dunne no solo ya fue parte de sesiones de Libres 1 en McLaren, sino que ha dado mucho que hablar en la Fórmula 2 tanto para bien como para mal. Nadie duda de su agresividad y potencial, pero todavía debe controlar su temperamento para no exponerse a sanciones como ya le ha sucedido más de una vez.

Cabe recordar que pilotos como Alexander Albon o Arvid Lindblad ya habían sido relacionados recientemente con el segundo asiento de Red Bull para el próximo curso. Por eso, el fichaje de Dunne no necesariamente sería para ser titular ya, sino que podría sumarse al programa de jóvenes talentos.

