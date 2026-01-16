Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

McLaren renovó a Pato O’Ward como piloto de reserva para la temporada 2026 de la F1

El mexicano seguirá en el equipo de Fórmula 1 mientras continúa compitiendo como titular en IndyCar Series.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Patricio O'Ward seguirá en McLaren F1 team
© GETTY IMAGESPatricio O'Ward seguirá en McLaren F1 team

Buenas noticias para México: Patricio O’Ward renovó como piloto de reserva de McLaren por una temporada más. A pesar de que sus funciones están centradas en IndyCar Series, Pato seguirá estando ligado a la Fórmula 1 para brindar apoyo al equipo que tiene a Lando Norris y Oscar Piastri como titulares.

Publicidad

La escudería papaya viene de ser campeona tanto del Campeonato de Constructores como del Mundial de Pilotos (Norris), por lo que este voto de confianza en Pato es una clara muestra de lo importante que es para ellos.

Estoy emocionado por continuar en mi papel de piloto reserva del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, junto con mis funciones principales en la NTT INDYCAR SERIES con Arrow McLaren”, manifestó Patricio tras su renovación.

“He aprendido muchísimo de las pruebas y de pilotar coches de F1 en los últimos años, así que estoy deseando seguir creciendo y desarrollándome”, completó el oriundo de Monterrey.

Publicidad

Cabe recordar que Pato O’Ward ha participado de sesiones de Prácticas Libres 1 en la Fórmula 1 en más de una ocasión. De hecho, piloto en las últimas dos FP1 del Gran Premio de México y cerró el año a bordo del MCL39 en los test de postemporada 2025 en Abu Dhabi.

Patricio O’Ward en Abu Dhabi con el equipo McLaren (GETTY IMAGES)

Patricio O’Ward en Abu Dhabi con el equipo McLaren (GETTY IMAGES)

Leonardo Fornaroli también fue confirmado como piloto de reserva de McLaren

Aunque O’Ward renovó, lo cierto es que tendrá una fuerte competencia en la consideración en caso de que a Lando Norris u Oscar Piastri le ocurra algo. Y es que McLaren fichó a Leonardo Fornaroli, flamante campeón de la Fórmula 2.

Publicidad
Equipo por equipo: estas son las fechas de presentación de todos los coches de la F1 2026

ver también

Equipo por equipo: estas son las fechas de presentación de todos los coches de la F1 2026

El joven italiano también fue confirmado como piloto de reserva para la temporada 2026 de la Máxima y es una de las grandes promesas del automovilismo a sus 21 años recién cumplidos.

En síntesis

  • Patricio O’Ward renovó como piloto de reserva de McLaren por una temporada más.
  • El mexicano participó en la FP1 de México y los test de Abu Dhabi 2025.
  • Leonardo Fornaroli, campeón de Fórmula 2, también será reserva de la escudería en 2026.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿A qué hora corre Pato O'Ward en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025?
FÓRMULA 1

¿A qué hora corre Pato O'Ward en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025?

La advertencia de Pato O'Ward a Lando Norris y Oscar Piastri
FÓRMULA 1

La advertencia de Pato O'Ward a Lando Norris y Oscar Piastri

Así le fue a Pato O'Ward en el GP de México 2025
FÓRMULA 1

Así le fue a Pato O'Ward en el GP de México 2025

El técnico de San Diego sentenció el futuro de Hirving Lozano
Mexicanos en el extranjero

El técnico de San Diego sentenció el futuro de Hirving Lozano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo