Buenas noticias para México: Patricio O’Ward renovó como piloto de reserva de McLaren por una temporada más. A pesar de que sus funciones están centradas en IndyCar Series, Pato seguirá estando ligado a la Fórmula 1 para brindar apoyo al equipo que tiene a Lando Norris y Oscar Piastri como titulares.
La escudería papaya viene de ser campeona tanto del Campeonato de Constructores como del Mundial de Pilotos (Norris), por lo que este voto de confianza en Pato es una clara muestra de lo importante que es para ellos.
“Estoy emocionado por continuar en mi papel de piloto reserva del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, junto con mis funciones principales en la NTT INDYCAR SERIES con Arrow McLaren”, manifestó Patricio tras su renovación.
“He aprendido muchísimo de las pruebas y de pilotar coches de F1 en los últimos años, así que estoy deseando seguir creciendo y desarrollándome”, completó el oriundo de Monterrey.
Cabe recordar que Pato O’Ward ha participado de sesiones de Prácticas Libres 1 en la Fórmula 1 en más de una ocasión. De hecho, piloto en las últimas dos FP1 del Gran Premio de México y cerró el año a bordo del MCL39 en los test de postemporada 2025 en Abu Dhabi.
Patricio O’Ward en Abu Dhabi con el equipo McLaren (GETTY IMAGES)
Leonardo Fornaroli también fue confirmado como piloto de reserva de McLaren
Aunque O’Ward renovó, lo cierto es que tendrá una fuerte competencia en la consideración en caso de que a Lando Norris u Oscar Piastri le ocurra algo. Y es que McLaren fichó a Leonardo Fornaroli, flamante campeón de la Fórmula 2.
El joven italiano también fue confirmado como piloto de reserva para la temporada 2026 de la Máxima y es una de las grandes promesas del automovilismo a sus 21 años recién cumplidos.
