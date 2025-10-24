La advertencia de Pato O’Ward a Lando Norris y Oscar Piastri: “Max se los va a comer”

Pato O’Ward dio que hablar en el Gran Premio de México 2025. Si bien el piloto mexicano de McLaren no consiguió destacar en la Práctica Libre 1 a bordo del MCL39 de Lando Norris, sí fue noticia por sus declaraciones sobre la lucha entre el propio Lando, Oscar Piastri y Max Verstappen.

El tetracampeón de Red Bull Racing ganó tres de las últimas cuatro carreras y se colocó a 40 puntos del líder, por lo que tanto aficionados como expertos empezaron a considera la posibilidad de que Max podría ganar su quinto campeonato consecutivo, algo impensando hace algunas semanas atrás. Pato O’Ward opinó al respecto y sus palabras no pasaron desapercibidas.

“Oscar y Lando ya hicieron su jale, y eso fue ganar el Campeonato de Constructores. Si yo estuviera en esa posición, no dejas ir tus oportunidades. Tú te le tiras, no te importa quién está al lado de ti. Pero bueno, puede que a mí me jalen las orejas ya que llegue mañana. Pero es la verdad, estamos aquí para ganar, no estamos aquí para estar en segundo y por más que de repente los segundos sí se sienten bastante bien, hay que siempre echarle al top. Todo hay que hacerlo al cien”, comenzó diciendo Pato en el marco del GP de México.

No conforme con sus lapidarias declaraciones, el oriundo de Monterrey completó: “Entonces, yo estoy esperando que se ponga un poco más entretenida la cosa entre ellos y, el problema, es como a Max ya lo tienen cerca, si se empiezan a agarrar entre los dos, Verstappen se los va a comer, entonces tienen que echarle coco“.

Con esto último, O’Ward da a entender que la escudería McLaren debería dejar de lado las papaya rules y empezar a priorizar al piloto que está más arriba -en este caso Oscar Piastri- para no perder el campeonato con Max Verstappen. Finalmente, el reportero le preguntó a Pato qué consejo le daría a Zak Brown o Andrea Stella. “Dame el asiento”, contestó en tono de broma.

