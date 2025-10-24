El Gran Premio de México 2025 ya está aquí. A partir de este viernes 24 de octubre se comienza a disputar la Jornada 20 de la temporada de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez con las primeras dos Prácticas Libres del fin de semana luego de lo que fue un apasionante GP de Estados Unidos con Sprint.

Esta vez, los pilotos tendrán la oportunidad de probar el circuito hasta tres veces antes de la clasificación del sábado. Un dato no menor es que la mayoría de las escuderías utilizarán la FP1 para ceder alguno de sus dos asientos a pilotos jóvenes de sus programas, motivo por el cual el mexicano Pato O’Ward estará en pista en la primera sesión.

Patricio O’Ward en el Autódromo Hermanos Rodríguez (GETTY IMAGES)

Horario de las Prácticas Libres del Gran Premio de México 2025 de la F1

Viernes 25 de octubre

Práctica libre 1: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 12:30 hs Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 13:30 hs Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 14:30 hs Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 15:30 hs

Práctica libre 2: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 16:00 hs Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 17:00 hs Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 18:00 hs Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 19:00 hs



Presencia mexicana en la Práctica Libre 1

Aunque Checo Pérez brillará por su ausencia en esta Práctica Libre 1 del Gran Premio de México (recién vuelve a la F1 en 2026), Pato O’Ward se encargará de representar al país a bordo del MCL39 de Lando Norris. El oriundo de Monterrey ya había hecho lo propio en 2024 y ahora tendrá nuevamente el privilegio de pilotar un coche de F1 ante su gente.