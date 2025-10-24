Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Así le fue a Pato O’Ward en el Gran Premio de México 2025 de la F1

El oriundo de Monterrey volvió a pilotar un coche de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Checa cómo le fue.

Por Leandro Barraza

Pato O'Ward en McLaren
© @arrowmclarenPato O'Ward en McLaren

Patricio O’Ward volvió a participar del Gran Premio de México. Al igual que en 2024, el oriundo de Monterrey se subió al coche de McLaren en el marco de la Práctica Libre 1. Sin embargo, esta vez lo que cambió fue que Checho Pérez no estuvo en el circuito, ya que recién regresará a la Máxima en 2026 con la nueva escudería Cadillac.

Publicidad

Pato está asentando su carrera en IndyCar, pero desde hace varios meses se supo que estaría nuevamente en el GP de México. Esta oportunidad llegó en un momento delicado para McLaren por las dudas sobre si se podrá quedar con el Mundial de Pilotos e igualó la posición que había logrado en 2024.

Patrio O’Ward en el GP de México 2025 (GETTY IMAGES)

Patrio O’Ward en el GP de México 2025 (GETTY IMAGES)

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de México 2025

  1. Charles Leclerc (Ferrari)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  6. Arvid Lindblad (Red Bull)
  7. Esteban Ocon (Haas)
  8. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Alexander Albon (Williams)
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  12. Fernando Alonso (Aston Martin)
  13. Pato O’Ward (McLaren)
  14. Frederick Vesti (Mercedes)
  15. Paul Aron (Alpine)
  16. Ryo Hirakawa (Haas)
  17. Ayumu Iwasa (Racing Bulls)
  18. Luke Browning (Williams)
  19. Jack Crawford (Aston Martin)
  20. Antonio Fuoco (Ferrari)
Publicidad
Los pilotos de F1 que ganaron en el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez

ver también

Los pilotos de F1 que ganaron en el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Con Pato O’Ward: El resultado de la Práctica Libre 1 del GP de México 2024

  1. George Russell – Mercedes
  2. Carlos Sainz – Ferrari
  3. Yuki Tsunoda – RB
  4. Max Verstappen – Red Bull
  5. Nico Hülkenberg – Haas
  6. Oscar Piastri – McLaren
  7. Esteban Ocon – Alpine
  8. Valtteri Bottas – Kick Sauber
  9. Liam Lawson – RB
  10. Checo Pérez – Red Bull
  11. Franco Colapinto – Williams
  12. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes
  13. Pato O’Ward – McLaren
  14. Kevin Magnussen – Haas
  15. Pierre Gasly – Alpine
  16. Lance Stroll – Aston Martin
  17. Alex Albon – Williams
  18. Felipe Drugovich – Aston Martin
  19. Roberto Schwartzman – Kick Sauber
  20. Oliver Bearman – Ferrari
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La reacción de Zak Brown al choque entre Piastri y Norris
FÓRMULA 1

La reacción de Zak Brown al choque entre Piastri y Norris

¡McLaren campeón! La tabla de los equipos más ganadores en la historia de la F1
FÓRMULA 1

¡McLaren campeón! La tabla de los equipos más ganadores en la historia de la F1

¿Qué necesita McLaren para ganar el Campeonato de Constructores en Singapur?
FÓRMULA 1

¿Qué necesita McLaren para ganar el Campeonato de Constructores en Singapur?

Resultado de la Practica Libre 1 del Gran Premio de México 2025
FÓRMULA 1

Resultado de la Practica Libre 1 del Gran Premio de México 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo