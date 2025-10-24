Así le fue a Pato O’Ward en el Gran Premio de México 2025 de la F1

Patricio O’Ward volvió a participar del Gran Premio de México. Al igual que en 2024, el oriundo de Monterrey se subió al coche de McLaren en el marco de la Práctica Libre 1. Sin embargo, esta vez lo que cambió fue que Checho Pérez no estuvo en el circuito, ya que recién regresará a la Máxima en 2026 con la nueva escudería Cadillac.

Pato está asentando su carrera en IndyCar, pero desde hace varios meses se supo que estaría nuevamente en el GP de México. Esta oportunidad llegó en un momento delicado para McLaren por las dudas sobre si se podrá quedar con el Mundial de Pilotos e igualó la posición que había logrado en 2024.

Patrio O’Ward en el GP de México 2025 (GETTY IMAGES)

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de México 2025

Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Arvid Lindblad (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Pato O’Ward (McLaren) Frederick Vesti (Mercedes) Paul Aron (Alpine) Ryo Hirakawa (Haas) Ayumu Iwasa (Racing Bulls) Luke Browning (Williams) Jack Crawford (Aston Martin) Antonio Fuoco (Ferrari)

