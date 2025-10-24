Resultado de la Practica Libre 1 del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1

Se terminó la primera sesión del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1. Este viernes 24 de octubre los pilotos giraron en el Autódromo Hermanos Rodríguez por primera vez en el marco de una Práctica Libre 1 marcada por ausencias de peso como las de Max Verstappen, Lando Norris o Lewis Hamilton, entre otros.

Nueve de los diez equipos de la Máxima decidieron ceder uno de los dos asientos a pilotos jóvenes para cumplir con la normativa que establece la F1 y es en ese contexto que aparecieron caras nuevas como las de Pato O’Ward a bordo del McLaren o Arvid Lindblad en Red Bull Racing. A continuación, conoce el resultado de esta primera Free Practice.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de México 2025:

Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Arvid Lindblad (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Pato O’Ward (McLaren) Frederick Vesti (Mercedes) Paul Aron (Alpine) Ryo Hirakawa (Haas) Ayumu Iwasa (Racing Bulls) Luke Browning (Williams) Jack Crawford (Aston Martin) Antonio Fuoco (Ferrari)

Horario de la Prácitca Libre 2

México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 16:00 hs

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 17:00 hs

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 18:00 hs

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 19:00 hs

