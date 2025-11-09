La recta final de la temporada 2025 se ha vuelto un dolor de cabeza para algunos pilotos, en especial para Oscar Piastri y Lewis Hamilton. El primero perdió la cima del campeonato y comenzó a cometer errores que podrían costarle el título, mientras que el heptacampeón de la Fórmula 1 sigue sin conseguir podios con Ferrari.

De hecho, el equipo de Maranello sufrió un doble abandono en la carrera del domingo del Gran Premio de Brasil y se alejó de Mercedes en la lucha por el segundo lugar de Constructores. Piastri, por su parte, finalizó quinto y provocó una colisión de Kimi Antonelli con Charles Leclerc, dejando al monegasco afuera de la carrera.

Por este motivo, el piloto australiano de McLaren recibió 10 segundos de sanción en la carrera y dio por acabadas sus aspiraciones de luchar por el triunfo. Sin embargo, luego del Gran Premio en Interlagos la FIA se mostró más severo con las sanciones y decidió quitarle puntos de Superlicencia tanto a Hamilton como a Piastri.

¿Cuántos puntos de Superlicencia le quitaron a Lewis Hamilton y Oscar Piastri?

Lewis Hamilton: 1 punto (por chocar de atrás a Franco Colapinto)

(por chocar de atrás a Franco Colapinto) Oscar Piastri: 2 puntos (por ocasionar el choque con Kimi Antonelli)

El calvario de Lewis Hamilton en Ferrari

Luego de quedar afuera de la carrera del Gran Premio de Brasil, Lewis Hamilton platicó con la prensa y se sinceró: “Estoy viviendo una pesadilla. El vaivén entre el sueño de pilotar para este increíble equipo y la pesadilla de los resultados que hemos tenido, los altibajos… es todo un reto”.

