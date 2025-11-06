Es tendencia:
Ni Schumacher ni Senna: este es el piloto más completo de la F1 según Lewis Hamilton

El de Ferrari se decantó por otro campeón, a quien definió como una persona “con empatía, comprensión y sumamente ambicioso”.

Por Leandro Barraza

Lewis Hamilton en Interlagos
© GETTY IMAGESLewis Hamilton en Interlagos

Lewis Hamilton nunca ha tenido problemas a la hora de halagar a otros pilotos. El británico, actualmente en Ferrari, es considerado uno de los mejores de todos los tiempos junto a Michael Schumacher, pero se ha declarado en más de una oportunidad como fan de Ayrton Senna.

No obstante, en la previa del Gran Premio de Brasil 2025 fue consultado por el piloto más completo en la historia de la Fórmula 1 y su respuesta fue Sebastian Vettel, tetracampeón (4) de la máxima categoría del automovilismo con Red Bull Racing entre 2010 y 2013.

Sebastian Vettel en el GP de Brasil 2025 (GETTY IMAGES)

Sebastian Vettel en el GP de Brasil 2025 (GETTY IMAGES)

Las palabras de Lewis Hamilton sobre Sebastian Vettel

En declaraciones recogidas por Motorsport Total, Lewis aseguró: Sebastian Vettel es el piloto más completo que he conocido. Cuando hablo de un piloto completo, me refiero a la persona. Alguien con empatía, con comprensión y sumamente ambicioso”.

Además, recordó su experiencia con Seb en el pasado, cuando el alemán todavía estaba en actividad: “Él estuvo ahí para apoyarme en una época bastante difícil. Y hoy le va de maravilla. Le estaré eternamente agradecido por esa relación.

Los pilotos con más títulos en la historia de la F1

  • Michael Schumacher – 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
  • Lewis Hamilton – 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
  • Juan Manuel Fangio – 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
  • Alain Prost – 4 títulos (1985, 1986, 1989, 1993)
  • Sebastian Vettel – 4 títulos (2010, 2011, 2012, 2013)
En síntesis

  • Lewis Hamilton declaró que Sebastian Vettel es el piloto más completo que ha conocido.
  • Vettel fue tetracampeón de F1 con Red Bull Racing entre los años 2010 y 2013.
  • Hamilton fue consultado sobre el piloto más completo antes del Gran Premio de Brasil 2025.
leandro barraza
Leandro Barraza
