La Fórmula 1 es sinónimo de dinero. Esta competencia mueve millones y ser piloto de esta categoría no solo es un privilegio en cuanto a lo deportivo, sino también en lo económico. Sin ir más lejos, Max Verstappen y Lewis Hamilton terminaron entre los 15 deportistas que más dinero ganaron en 2025.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, esta temporada habrá 22 pilotos en vez de 20 y ya se filtraron los salarios de cada uno de ellos. Checo Pérez se marchó de Red Bull con un sueldo de 14 millones de dólares y, tras un año sabático, regresa con Cadillac a sus 36 años.

Según un listado que reveló Racing News 365, Checo tiene un sueldo de 8 millones de euros en Cadillac al año, lo que se traduce a unos 9.4 millones de dólares. Es decir, el tapatío pasa a cobrar menos dinero respecto a su etapa en Red Bull Racing.

Checo Pérez y Valtteri Bottas con los nuevos monos de Cadillac (@Cadillac_F1)

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, esto no es una sorpresa, ya que Red Bull es uno de los equipos más poderosos de la parrilla, mientras que Cadillac es una escudería nueva que hace su debut en el Gran Circo este mismo año. ¿En qué lugar de la tabla de posiciones terminará Checo?

Salario de los 22 pilotos de la F1 2026

Max Verstappen (Red Bull) – 70 M€ Lewis Hamilton (Ferrari) – 60 M€ Charles Leclerc (Ferrari) – 34 M€ George Russell (Mercedes) – 34 M€ Lando Norris (McLaren) – 30 M€ Fernando Alonso (Aston Martin) – 20 M€ Carlos Sainz (Williams) – 13 M€ Oscar Piastri (McLaren) – 13 M€ Pierre Gasly (Alpine) – 12 M€ Alexander Albon (Williams) – 12 M€ Lance Stroll (Aston Martin) – 12 M€ Sergio Pérez (Cadillac) – 8 M€ Nico Hülkenberg (Audi) – 7 M€ Esteban Ocon (Haas) – 7 M€ Isack Hadjar (Red Bull) – 5 M€ Valtteri Bottas (Cadillac) – 5 M€ Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 M€ Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 2 M€ Oliver Bearman (Haas) – 1 M€ Liam Lawson (Racing Bulls) – 1 M€ Franco Colapinto (Alpine) – 0,5–1 M€ Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 0,5–1 M€

ver también Checo Pérez está contento por haber salido de Red Bull: “Era lo mejor que me podía pasar”

En síntesis

Max Verstappen es el piloto mejor pagado con un salario de 70 millones de euros .

es el piloto mejor pagado con un salario de . Sergio Pérez percibirá 8 millones de euros anuales tras su fichaje por la escudería Cadillac.

percibirá anuales tras su fichaje por la escudería Cadillac. Franco Colapinto figura entre los sueldos más bajos, con un contrato de hasta 1 millón.

Publicidad