La Clasificación del Gran Premio de Singapur 2025 se llevó a cabo este sábado y George Russell se llevó todas las miradas al conseguir la pole por encima de otros candidatos como Max Verstappen, Oscar Piastri o Lando Norris. No obstante, horas después de la qualy, la parrilla sufrió una modificación por dos descalificaciones.

En medio de una investigación por posibles adelantamientos con bandera amarilla en Q1, la FIA se pronunció para descalificar a Alexander Albon y Carlos Sainz. Los dos pilotos de Williams habían quedado eliminados en Q2, pero ahora tendrán que largar desde el fondo de la parrilla por irregularidades con el DRS de sus respectivos coches.

El comunicado de la FIA sobre las infracciones de Alex Albon y Carlos Sainz

“Se revisaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los autos número 23 y 55. Ambos autos superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero. Dado que esto no cumple con el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico, remito este asunto a los comisarios para su confirmación”, reza el comunicado firmado por Jo Bauer, Delegado Técnico de la Fórmula 1 de la FIA.

Nueva parrilla de salida del GP de Singapur tras las descalificaciones de Williams