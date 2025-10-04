Es tendencia:
Alex Albon y Carlos Sainz fueron descalificados de la qualy del GP de Singapur 2025

Los dos pilotos de Williams presentaron irregularidades en su coche y comenzarán la carrera desde el fondo de la parrilla.

Por Leandro Barraza

Alexander Albon y Carlos Sainz, pilotos de Williams en 2025
Alexander Albon y Carlos Sainz, pilotos de Williams en 2025

La Clasificación del Gran Premio de Singapur 2025 se llevó a cabo este sábado y George Russell se llevó todas las miradas al conseguir la pole por encima de otros candidatos como Max Verstappen, Oscar Piastri o Lando Norris. No obstante, horas después de la qualy, la parrilla sufrió una modificación por dos descalificaciones.

En medio de una investigación por posibles adelantamientos con bandera amarilla en Q1, la FIA se pronunció para descalificar a Alexander Albon y Carlos Sainz. Los dos pilotos de Williams habían quedado eliminados en Q2, pero ahora tendrán que largar desde el fondo de la parrilla por irregularidades con el DRS de sus respectivos coches.

Lando Norris, en crisis: del “voy medio segundo lento” a quitarle mérito a Max Verstappen

Lando Norris, en crisis: del “voy medio segundo lento” a quitarle mérito a Max Verstappen

El comunicado de la FIA sobre las infracciones de Alex Albon y Carlos Sainz

“Se revisaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los autos número 23 y 55. Ambos autos superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero. Dado que esto no cumple con el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico, remito este asunto a los comisarios para su confirmación”, reza el comunicado firmado por Jo Bauer, Delegado Técnico de la Fórmula 1 de la FIA.

Comunicado de la FIA (@F1)

Nueva parrilla de salida del GP de Singapur tras las descalificaciones de Williams

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Charles Leclerc (Ferrari)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Alex Albon (Williams) – DESCALIFICADO
  20. Carlos Sainz (Williams) – DESCALIFICADO
leandro barraza
Leandro Barraza
