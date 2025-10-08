Carlos Sainz eligió al mejor piloto de la temporada 2025 de la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y todo se empieza a definir. McLaren ya se aseguró el Campeonato de Constructores por segundo año consecutivo, pero el Mundial de Pilotos todavía está abierto y Max Verstappen podría meterse en la pelea de Lando Norris y Oscar Piastri.

Mientras tanto, el año dejó algunas sorpresas que quedarán para la posteridad, como los podios de Nico Hülkenberg y Carlos Sainz con Kick Sauber y Williams, respectivamente. Precisamente el español analizó la temporada en una entrevista con El Partidazo de Cope y no dudó en elegir al mejor piloto del 2025.

¿Quién es el mejor piloto de la F1 según Carlos Sainz?

En determinado momento de la entrevista, a Sainz le hicieron un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. En primer lugar, le consultaron por el piloto más simpático, a lo que Carlos contestó que se lleva mejor con Lando Norris y Charles Leclerc. Acto seguido, llegó la pregunta sobre el piloto más rápido de la parrilla.

Fue entonces cuando Sainz hizo una división y volvió a inclinarse por Lando o Leclerc a una vuelta (clasificación), mientras que eligió a Max Verstappen como el mejor en carrera. Por último, seleccionó a Liam Lawson -con quien ya sufrió un altercado esta campaña- como el más peligroso.

Carlos Sainz y su obsesión por los Ferrari

“Prefiero invertir mi dinero en Ferraris antes que tenerlo en el banco. Tengo cuatro Ferraris de edición limitada y me acabo de pedir otro. Tan solo uso el Ferrari Purosangue. Los demás los tengo de colección”, reveló Sainz en otro pasaje de la entrevista con El Partidazo de Cope.