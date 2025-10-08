Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Carlos Sainz eligió al mejor piloto de la temporada 2025 de la Fórmula 1

El piloto español se sometió a un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas en el que no dudó a la hora de ser consultado por el mejor de la parrilla.

Por Leandro Barraza

Carlos Sainz, piloto de Williams
© GETTY IMAGESCarlos Sainz, piloto de Williams

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y todo se empieza a definir. McLaren ya se aseguró el Campeonato de Constructores por segundo año consecutivo, pero el Mundial de Pilotos todavía está abierto y Max Verstappen podría meterse en la pelea de Lando Norris y Oscar Piastri.

Publicidad

Mientras tanto, el año dejó algunas sorpresas que quedarán para la posteridad, como los podios de Nico Hülkenberg y Carlos Sainz con Kick Sauber y Williams, respectivamente. Precisamente el español analizó la temporada en una entrevista con El Partidazo de Cope y no dudó en elegir al mejor piloto del 2025.

Adiós Fox Sports: esta señal transmitirá el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en México

ver también

Adiós Fox Sports: esta señal transmitirá el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en México

¿Quién es el mejor piloto de la F1 según Carlos Sainz?

En determinado momento de la entrevista, a Sainz le hicieron un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. En primer lugar, le consultaron por el piloto más simpático, a lo que Carlos contestó que se lleva mejor con Lando Norris y Charles Leclerc. Acto seguido, llegó la pregunta sobre el piloto más rápido de la parrilla.

Fue entonces cuando Sainz hizo una división y volvió a inclinarse por Lando o Leclerc a una vuelta (clasificación), mientras que eligió a Max Verstappen como el mejor en carrera. Por último, seleccionó a Liam Lawson -con quien ya sufrió un altercado esta campaña- como el más peligroso.

Publicidad
Tweet placeholder

Carlos Sainz y su obsesión por los Ferrari

“Prefiero invertir mi dinero en Ferraris antes que tenerlo en el banco. Tengo cuatro Ferraris de edición limitada y me acabo de pedir otro. Tan solo uso el Ferrari Purosangue. Los demás los tengo de colección”, reveló Sainz en otro pasaje de la entrevista con El Partidazo de Cope.

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Qué necesita Max Verstappen para ganar el Mundial de Pilotos 2025?
FÓRMULA 1

¿Qué necesita Max Verstappen para ganar el Mundial de Pilotos 2025?

Lando Norris se autodenomina lento y le quita mérito a Verstappen
FÓRMULA 1

Lando Norris se autodenomina lento y le quita mérito a Verstappen

Verstappen lanza su porcentaje de posibilidades de ser campeón en 2025
FÓRMULA 1

Verstappen lanza su porcentaje de posibilidades de ser campeón en 2025

Figura de Real Madrid confiesa: "Pensé en retirarme"
Futbol Internacional

Figura de Real Madrid confiesa: "Pensé en retirarme"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo