El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 finalizó con algunas sorpresas como el accidente de Oscar Piastri en la primera vuelta o el podio de Carlos Sainz con Williams. El madrileño había perdido su asiento en Ferrari con Lewis Hamilton, pero para sorpresa de muchos terminó consiguiendo un podio antes que el heptacampeón.

Mientras que Hamilton sigue luchando en su adaptación al equipo de Maranello, Sainz logró finalizar tercero en Baku y celebró en el podio junto a Max Verstappen y George Russell. Esta situación reavivó la polémica sobre la salida de Sainz de Ferrari para dejarle el lugar a Lewis y el propio Carlos le lanzó una indirecta al británico luego de su podio.

Carlos Sainz perdió su lugar en Ferrari por el fichaje de Lewis Hamilton (GETTY IMAGES)

Después de los festejos, Sainz platicó en zona de prensa y aseguró: “De todos los pilotos que han cambiado de equipo, he sido el que mejor se ha adaptado al coche”. Muchos interpretaron estas palabras como un recado para Ferrari y el propio Lewis, quien sigue sin finalizar entre los primeros tres en una carrera con la Scudería.

Asimismo, Carlos no ocultó su alegría y calificó este podio como el mejor de su carrera: “No puedo describir lo feliz que estoy ahora mismo, así como la sensación. Es mejor incluso que mi primer podio“. Y finalizó: “El primer podio tenía que llegar así. Así es la vida, a veces te hace pasar por malos momentos para darte otros tan buenos”.

El récord de Alain Prost que igualó Carlos Sainz

Con su P3 en Baku, Carlos Sainz se convirtió en el segundo piloto de la historia en conseguir podios con McLaren, Ferrari y Williams. El primero en conseguirlo había sido Alain Prost, tetracampeón francés de la Fórmula 1 en los años 1985, 1986, 1989 y 1993.

Carlos Sainz en el podio de Baku 2025 (GETTY IMAGES)