La Fórmula 1 ya está en San Pablo. El viernes 7 de noviembre comienza el Gran Premio de Brasil 2025 y los pilotos visitaron el circuito por primera vez este jueves para las habituales pláticas con la prensa. No obstante, hubo uno que brilló por su ausencia: Carlos Sainz.

Publicidad

Publicidad

El único piloto de Williams que estuvo presente en el paddock en el día de la fecha fue Alex Albon. Sin embargo, la prensa española se encargó de clarificar la situación alrededor de Sainz y no dejaron dudas sobre su presencia en las dos carreras del fin de semana (sprint y principal).

“Sainz no hablará con los medios hoy en San Pablo, está indispuesto. Se quedará descansando en el hotel y se espera que salte con normalidad mañana a la pista”, fue la primera información que publicó el periodista Carlos Miquel durante la mañana del jueves. Horas más tarde, completó: “Ha amanecido con dolor de garganta y fiebre, pero ya se va encontrando mejor“.

Captura del X de @carlosmiquelf1

Publicidad

Publicidad

¿Corre Carlos Sainz en el Gran Premio de Brasil 2025?

Tal como informó el propio Carlos Miquel, se espera que Carlos Sainz retome las actividades con normalidad a partir del viernes, jornada en la que se disputará la Práctica Libre 1 y la Sprint qualy. De esta manera, de no mediar inconvenientes, el madrileño podría correr sin problemas el Gran Premio de Brasil 2025.

En síntesis

El Gran Premio de Brasil 2025 de Fórmula 1 comienza el viernes 7 de noviembre en San Pablo .

de Fórmula 1 comienza el en . El piloto de Williams, Carlos Sainz , no asistió a las pláticas con la prensa del jueves debido a dolor de garganta y fiebre .

, no asistió a las pláticas con la prensa del jueves debido a . Se espera que Carlos Sainz participe a partir de la Práctica Libre 1 y Sprint Qualy del viernes para correr el Gran Premio.