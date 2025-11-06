Es tendencia:
¿Se pierde el GP de Brasil? Carlos Sainz, ausente en Interlagos por una indisposición

El piloto español de Williams no estuvo presente en el circuito este jueves para platicar con la prensa. Conoce si será parte de la carrera.

Por Leandro Barraza

Carlos Sainz, piloto de Williams
La Fórmula 1 ya está en San Pablo. El viernes 7 de noviembre comienza el Gran Premio de Brasil 2025 y los pilotos visitaron el circuito por primera vez este jueves para las habituales pláticas con la prensa. No obstante, hubo uno que brilló por su ausencia: Carlos Sainz.

El único piloto de Williams que estuvo presente en el paddock en el día de la fecha fue Alex Albon. Sin embargo, la prensa española se encargó de clarificar la situación alrededor de Sainz y no dejaron dudas sobre su presencia en las dos carreras del fin de semana (sprint y principal).

“Sainz no hablará con los medios hoy en San Pablo, está indispuesto. Se quedará descansando en el hotel y se espera que salte con normalidad mañana a la pista”, fue la primera información que publicó el periodista Carlos Miquel durante la mañana del jueves. Horas más tarde, completó: Ha amanecido con dolor de garganta y fiebre, pero ya se va encontrando mejor.

Captura del X de @carlosmiquelf1

¿Corre Carlos Sainz en el Gran Premio de Brasil 2025?

Tal como informó el propio Carlos Miquel, se espera que Carlos Sainz retome las actividades con normalidad a partir del viernes, jornada en la que se disputará la Práctica Libre 1 y la Sprint qualy. De esta manera, de no mediar inconvenientes, el madrileño podría correr sin problemas el Gran Premio de Brasil 2025.

En síntesis

  • El Gran Premio de Brasil 2025 de Fórmula 1 comienza el viernes 7 de noviembre en San Pablo.
  • El piloto de Williams, Carlos Sainz, no asistió a las pláticas con la prensa del jueves debido a dolor de garganta y fiebre.
  • Se espera que Carlos Sainz participe a partir de la Práctica Libre 1 y Sprint Qualy del viernes para correr el Gran Premio.
