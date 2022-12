Atlas no ha tenido un buen Torneo Apertura 2022, por lo que de cara a la siguiente temporada la directiva ha puesto manos a la obra y está trabajando para jerarquizar la plantilla. Y no estamos hablando del equipo varonil, sino del Femenil, quien todavía no ha logrado hacerse con el título de la categoría y en el último semestre no se pudo meter a la Liguilla.

El equipo dirigido tácticamente por Fabiola Vargas debe mejorar y mucho en el próximo campeonato, por lo que la entrenadora ha exigido por distintos fichajes importantes en sectores específicos del campo de juego. Entre ellos pidió a una mediocampista, y le cumplieron: en las últimas horas, el club Rojinegro confirmó un histórico regreso.

"Maritza Maldonado se suma a la familia Rojinegra para el Torneo Clausura 2023. Después de pasar cinco torneos en el Querétaro, Maritza se integra a Atlas FC Femenil, equipo al que ya defendió en una primera etapa durante seis torneos, haciendo su debut el 29 de julio del 2017 y en el que se inmortalizó como la primera jugadora de la historia en anotar con La Academia, el 5 de agosto del mismo año frente a Santos Laguna", señaló la institución en redes sociales.

Más adelante, completó: "Actualmente forma parte de la Selección Sub 20 de nuestro país y participó en la Copa Mundial Sub 20 en Costa Rica que se llevó a cabo en agosto del presente año. A su corta edad, tiene más de 120 partidos disputados en la Liga MX Femenil, destacando por su velocidad, gran técnica individual y olfato goleador. ¡Bienvenida, Maritza! Estamos seguros que a tu lado, compartiremos muchas alegrías y seremos Más Rojinegras".

Con 20 años y 1,71 metros de altura, Maritza Maldonado es una de las grandes promesas que tiene el futbol mexicano femenil. Mostró un gran nivel en Querétaro y en la Selección Nacional, por lo que su regreso a un candidato al título como lo es Atlas es para ilusionarse. Sin dudas, será pieza clave para Fabiola Vargas en la pelea por el próximo campeonato.