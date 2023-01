Atlas no ha tenido un buen Torneo Apertura 2022, por lo que de cara a la siguiente temporada la directiva ha puesto manos a la obra y está trabajando para jerarquizar la plantilla. Y no estamos hablando del equipo varonil, sino del Femenil, quien todavía no ha logrado hacerse con el título de la categoría y en el último semestre no se pudo meter a la Liguilla.

El equipo dirigido tácticamente por Fabiola Vargas debe mejorar y mucho en el próximo campeonato, por lo que la entrenadora ha exigido por distintos fichajes en sectores específicos del campo de juego. Luego de cerrar el regreso de Maritza Maldonado, importante mediocampista, ahora acordó la incorporación de una defensora de jerarquía.

A través de sus redes sociales, el club rojinegro anunció la llegada de Selene Valera, jugadora que supo vestir los colores del América, Deportivo Guadalajara y León. Se desempeña como zaguera central, tiene 28 años y una relevante trayectoria dentro de la Liga MX Femenil, por lo que su llegada ilusiona a la afición.

"Les presento a mi nueva amiga Rojinegra. ¡Bienvenida, Selene Valera! Estamos muy emocionados de verte jugar con nuestros colores en el Jalisco y escribir una nueva historia en este CL23 junto a la Academia", señaló la institución para comunicar el fichaje de la futbolista nacida en Colima.



Más adelante, además de informar acerca de toda su carrera deportiva, Atlas completó: "Con estos años de trayectoria en el máximo circuito nacional, Selene llega para hacer más fuerte el muro defensivo de las Rojinegras en el Clausura 2023. ¡Bienvenida a tu nueva casa, Selene, en Atlas FC Femenil estamos seguros y convencidos que este es apenas el inicio de una etapa memorable en tu carrera y llena de éxitos con nuestra institución!".