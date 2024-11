Aprovechando la cercanía del duelo de Chivas vs América Femenil, te contamos cómo fue el primer torneo oficial de futbol femenil en México.

Hay algo ya 100% seguro. Cuartos de Final: América vs Chivas Femenil. 💙💛⚽🦅 Cerramos como locales.

Casi 50 años pasaron para que las mujeres dejaran de vestirse de varones para que les permitieran jugar futbol, en un torneo exclusivo para ellas, lo que ilustra perfectamente por qué nadie debe perderse el Chivas vs América Femenil .

Por ello, nadie debe perderse este duelo para apoyar al futbol femenil mexicano el cual, no tiene más de 7 años de haberse generado , por lo que a continuación te contamos de forma breve cómo fue su inicio.

Esto ilustra lo que Aisha Solórzano o la misma Maribel Domínguez tuvieron que vivir en su camino al profesionalismo, ya que cuando estas jugadoras quisieron hacer una carrera jugando futbol, simplemente no había un camino a seguir.

Read more on X

Y es que mientras los varones cuentan desde hace décadas con un sistema que les brinda las oportunidades para ganarse un lugar en el futbol profesional, el sistema femenil no lleva más de 7 años de existencia .

El partido de Chivas vs América Femenil de los Cuartos de Final de la Liga MX se jugará este viernes 8 de noviembre en el Estadio Akron y el duelo está pactado para dar inicio en punto de las 17:15 horas.

Chivas vs América Femenil: Los boletos tienen precios de ganga

Chivas vs América Femenil es uno de los duelos más esperados de losa Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, por lo que además de decirte cómo y dónde ver este duelo, también te diremos por qué no te lo puedes perder .

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.