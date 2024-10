Te damos 5 razones para que no te pierdas de la Liga MX Femenil, y te aseguramos que más de una te sorprenderá.

Que el futbol no es solo para hombres, y que vale la pena luchar por los sueños sobre todo, si estos tienen que ver con el deporte como una forma de cumplir sus metas y empoderarse para así, tener un mundo mejor .

Esta es sin duda la razón más importante para apoyar a la Liga MX Femenil; y es que por si no lo sabías, con solo ser espectador de este torneo puedes ayudar a hacer de este mundo, un lugar mejor para las mujeres .

En los estadios de la Liga MX Femenil, podemos ver que el público que asiste está compuesto en su mayoría por familias las cuales, pueden acudir a estos cotejos con toda la tranquilidad de que no verán peleas en las gradas .

Al contrario de lo que pasa en ocasiones en la Liga MX varonil en donde hemos visto comportamientos antideportivos, como jugadores fingiendo faltas o insultando al árbitro, en la Liga MX Femenil no vemos esto .

Por ello la jugadora fue contratada recientemente por Tigres Femenil , club que ahora mismo se encuentra el segundo lugar del torneo; y el caso de Jenni Hermoso no es el único.

Mientras que en la Liga MX varonil hay partidos en los que no se anota un solo gol, y Jornadas en los que apenas se registran 3 ó 4 goles, en la Femenil podemos ver encuentros en los que se llegan a anotar hasta 5 goles .

Hoy te damos 5 razones para que sigas a la Liga MX Femenil y así, conozcas un torneo en el que las jugadoras no solo brindan partidos emocionantes, sino que además, nos muestran un aprendizaje muy importante.

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.