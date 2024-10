La gala del Balón de Oro 2024 dio mucho de qué hablar tras la sorpresiva elección del español Rodri, quien se quedó con el galardón que otorga la revista francesa France Football al mejor jugador del mundo. Esta elección despertó un gran número de críticas, sobre todo de aquellos que esperaban que el premio fuera a las manos de Vinicius, quien ni siquiera viajó a la ceremonia a sabiendas del resultado final.

Una de las que desquitó toda su bronca con la decisión fue Marta Vieira da Silva, leyenda del futbol femenil y símbolo de la selección brasileña. Mediante un video que se difundió en redes sociales, la seis veces elegida como la mejor jugadora del mundo por la FIFA mostró toda su indignación tras lo sucedido en el Teatro del Chatelet parisino.

“Espere un año entero para ver a Vinicius ser reconocido como el mejor jugador de la actualidad. ¿Qué balón de oro es este? ¡No!”, vociferó la jugadora de 38 años, triple medallista de plata con la Verdeamarela en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 y París 2024.

Cabe destacar que la actual jugadora del Orlando Pride de la liga de Estados Unidos ganó el premio a la mejor futbolista del mundo en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018.

El mensaje de Vinicius tras la ceremonia del Balón de Oro

Marta no fue la única que expresó su descontento con lo sucedido durante la gala de este lunes 28 de octubre. Sin ir más lejos, el propio Vinicius saltó a escena con un mensaje en redes sociales tras haber mantenido cierta reserva en las horas previas a la ceremonia.

“Lo haré 10 veces si es necesario. Ellos no están preparados”, manifestó el delantero del Real Madrid, el cual no precisó contra quién o quiénes apuntó en su recado, en su cuenta de X (ex Twitter).

Asimismo, otros protagonistas se quejaron de esta decisión y se posicionaron en favor del brasileño. Entre ellos se encontraron Rodrygo, Richarlison, Eduardo Camavinga, Eder Militao, Giorgian de Arrascaeta y el propio Flamengo, equipo del cual surgió el carioca.

¿Cuáles fueron los criterios de votación y quiénes eligieron al ganador del Balón de Oro 2024?

El ganador del Balón de Oro es elegido por 180 periodistas internacionales de los 100 mejores países rankeados en la clasificación FIFA. Más allá de que existe cierto grado de subjetividad, hay parámetros claros sobre los cuales basar esta votación. Al respecto, se tiene en cuenta el estado de forma del futbolista durante la temporada , los títulos colectivos y la imagen del jugador tanto dentro como fuera de la cancha .