¿Cómo está la carrera por los 1000 goles entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

Después de negarse a jugar durante dos partidos por las diferencias que tenía con algunos manejos de la liga árabe, Cristiano Ronaldo volvió a sumar minutos con Al-Nassr este fin de semana y lo hizo de la mejor manera. El portugués regresó al equipo y rápidamente dejó en claro que sigue siendo la gran figura.

Publicidad

Publicidad

El astro volvió a ser determinante y marcó un gol en la victoria ante Al-Fateh, un resultado que mantiene a su equipo en la pelea por el título y sin perderle pisada a Al-Hilal. Cada vez que juega, Ronaldo demuestra que todavía puede marcar la diferencia.

Con ese tanto, el gran objetivo de su carrera está cada vez más cerca: alcanzar los 1000 goles como profesional. Actualmente suma 962 y le faltan apenas 38 para llegar a una cifra que sería histórica que muy probablemente pueda alcanzar este año.

Publicidad

Publicidad

El que pelea por ese número con él es nada menos que Lionel Messi. La temporada del argentino comienza esta semana, aunque atraviesa una lesión y seguramente se pierda el debut de Inter Miami en la Major League Soccer. El ex Barcelona acumula 896 goles hasta el momento y sigue en la carrera.

Lo más seguro es que Messi logre el objetivo pero no en 2026. En caso de que siga jugando por un tiempo más, podrá lograrlo el año próximo, salvo que tenga una temporada histórica en la que anote más de 100 goles.

Los futbolistas con más goles detrás de CR7 y Messi

ver también Giannis Antetokounmpo eligió al mejor futbolista de la historia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Creo que…”

El top de goleadores activos continúa con nombres de primer nivel en el fútbol mundial. Detrás de Cristiano y Messi aparecen:

Publicidad

Publicidad

Karim Benzema – 517 goles

Harry Kane – 500 goles

Edinson Cavani – 465 goles

Edin Dzeko – 457 goles

Hulk – 456 goles

Neymar – 450 goles

En síntesis