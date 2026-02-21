¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Hazm por la Saudi Pro League 2025-26

Al-Nassr recibe a Al-Hazm en un partido clave por la Saudi Pro League 2025-26. El equipo de Cristiano Ronaldo bajó al tercer lugar tras la reciente victoria de Al-Ahli, pero si gana su duelo de este sábado no solo recuperarán el segundo puesto, sino que además pueden quedar como líderes dependiendo del resultado en Al-Hilal vs. Al-Ittihad.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, una de las grandes incógnitas alrededor de este encuentro tiene que ver con la presencia de Cristiano en el once. El portugués solo jugó uno de los últimos cinco partidos de Al-Nassr, pero todo apunta a que CR7 será titular este sábado contra Al-Hazm.

Probable alineación de Al-Nassr

Bento

Al Ghanam

Simakan

Al-Amri

Yahya

Kingsley Coman

Brozovic

Alkhaibari

Sadio Mané

Joao Félix

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo celebra con Sultan (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Probable alineación de Al-Hazm

Zaied

Tanker

Oumarou

Al-Dakhai

Al-Rashid

Bah

Rosier

Shamrani

Dhuwayhi

Al Somah

Al Habshi

ver también Ni Cristiano Ronaldo ni Messi, el jugador que más impresionó a Keylor Navas

La tabla de posiciones de la Saudi Pro League