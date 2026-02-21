¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Hazm por la Saudi Pro League 2025-26

Al-Nassr recibe a Al-Hazm en un partido clave por la Saudi Pro League 2025-26. El equipo de Cristiano Ronaldo bajó al tercer lugar tras la reciente victoria de Al-Ahli, pero si gana su duelo de este sábado no solo recuperarán el segundo puesto, sino que además pueden quedar como líderes dependiendo del resultado en Al-Hilal vs. Al-Ittihad.
Ahora bien, una de las grandes incógnitas alrededor de este encuentro tiene que ver con la presencia de Cristiano en el once. El portugués solo jugó uno de los últimos cinco partidos de Al-Nassr, pero todo apunta a que CR7 será titular este sábado contra Al-Hazm.
Probable alineación de Al-Nassr
- Bento
- Al Ghanam
- Simakan
- Al-Amri
- Yahya
- Kingsley Coman
- Brozovic
- Alkhaibari
- Sadio Mané
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo celebra con Sultan (GETTY IMAGES)
Probable alineación de Al-Hazm
- Zaied
- Tanker
- Oumarou
- Al-Dakhai
- Al-Rashid
- Bah
- Rosier
- Shamrani
- Dhuwayhi
- Al Somah
- Al Habshi
ver también
Ni Cristiano Ronaldo ni Messi, el jugador que más impresionó a Keylor Navas