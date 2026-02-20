Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dominaron el futbol durante más de 10 años antes de marcharse a Arabia Saudita y la MLS, respectivamente. En ese lapso, hubo algunos jugadores -como Ángel Di María, Gerard Piqué o Keylor Navas– que tuvieron la dicha de ser compañeros de ambos.

Lo normal sería que aquellos que integran esta privilegiada lista de haber jugado con el portugués y el argentino opinen que CR7 o Leo son los mejores jugadores que vieron, pero en el caso de Keylor es distinto.

El experimentado portero de Pumas fue consultado en una entrevista con As por el futbolista que más lo impresionó a lo largo de su carrera después de haber compartido vestidor con tantas figuras entre Real Madrid y PSG. Su respuesta no pasó desapercibida.

Neymar fue el jugador que más impresionó a Keylor Navas

“Hablamos de grandes estrellas y los mejores de las últimas décadas, pero por talento en el campo, me impactó muchísimo Neymar”, aseguró Keylor Navas en la mencionada entrevista. “Hacía lo que quería con el balón, daba igual que fuera con la izquierda o con la derecha”, completó el tico sobre Ney.

Keylor Navas y Neymar fueron compañeros en PSG (GETTY IMAGES)

Por último, Keylor dejó una frase para el recuerdo sobre su excompañero del PSG: “Cuando lo veía en los partidos sentía que era como cuando yo jugaba con mis hijos. Ney es un jugador increíble”.

