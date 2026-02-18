¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Arkadag por la Copa AFC 2025-26

Tras la victoria en la Saudi Pro League, que lo mantiene en plena pelea por el título, Al-Nassr afronta otro compromiso clave esta semana con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda de la Copa AFC 2025-26. El equipo árabe no quiere bajar la intensidad y apunta a seguir firme tanto a nivel local como internacional.

Desde las 12:15 hs de la CDMX, el conjunto saudí recibe a FK Arkadag en el AL-AWWAL Park Stadium por los octavos de final del certamen continental. Será un duelo determinante para sellar el pase entre los ocho mejores equipos del torneo.

En el encuentro de ida, disputado como visitante, los dirigidos por Jorge Jesus mostraron superioridad y se impusieron por 1-0. Esa diferencia mínima pero valiosa les permite encarar la revancha con cierta tranquilidad, aunque saben que no pueden relajarse ante un rival que buscará dar el golpe.

Al-Nassr intentará hacer valer la localía y el impulso anímico que dejó el triunfo reciente en liga. Con la ventaja conseguida en la ida, el equipo tiene todo a favor para cerrar la serie y meterse en la próxima instancia.

Alineación de Al-Nassr para recibir a Arkadag

Bento

Boushal

Simakan

Al Amri

Al Najdi

Al Hassan

Coman

Tofee

Gabriel

Ghareeb

Al-Hamdan

Alineación de Arkadag para visitar a Al-Nassr

Charyyev

Mammedow

Guychmyrat

Saparov

Sapargulyyev

Ballakov

Gurbanov

Mirza

Hydyrow

Hojayev

Durdyyew

En síntesis

Al-Nassr recibe a FK Arkadag en el AL-AWWAL Park Stadium a las 12:15 hs .

recibe a FK Arkadag en el AL-AWWAL Park Stadium a las . El conjunto árabe lidera la serie tras ganar 1-0 en el partido de ida .

en el partido de . El partido corresponde a los octavos de final de la Copa AFC 2025-26.

