Chile y Colombia se enfrentan este martes en la capital trasandina. Los titulares de ambos equipos en el partido.

Este martes 17 de noviembre continúa la actividad de la Fecha FIFA de noviembre 2026 con el cierre del año para dos selecciones sudamericanas. En un duelo de revancha tras haberse visto las caras hace apenas unos días, Chile recibe a Colombia a partir de las 17:00hs (CDMX) / 20:00hs (hora local de Santiago) en el Estadio Monumental David Arellano.

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Chile llega golpeado a este compromiso luego de caer 1-0 en su visita a Cali el pasado viernes, en un encuentro marcado por un autogol de Guillermo Maripán. El equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova continúa en pleno proceso de recambio generacional.

Por su parte, Colombia arriba a territorio chileno con el envión de haber ganado el primer amistoso en el Pascual Guerrero. El conjunto comandado por Néstor Lorenzo aprovecha esta ventana para probar variantes y consolidar nuevos nombres rumbo al próximo ciclo mundialista, motivo por el cual no cuenta con sus máximas figuras: Luis Díaz (baja por una lesión muscular en el muslo con el Bayern Múnich), James Rodríguez, Richard Ríos y Jáminton Campaz, además del portero Álvaro Montero.

La probable alineación de Chile

Lawrence Vigouroux

Felipe Loyola

Jonathan Villagra

Guillermo Maripán

Gabriel Suazo

Rodrigo Echeverría

Vicente Pizarro

Darío Osorio

Maximiliano Gutiérrez

Lucas Cepeda

Gonzalo Tapia

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La probable alineación de Colombia