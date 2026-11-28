Messi ya cerró su temporada 2026 con 41 goles, mientras Cristiano Ronaldo todavía sigue en actividad y busca acercarse a los 1000 tantos. ¿Cuántos goles necesita cada uno para alcanzar la histórica marca?

Dos de los mejores futbolistas de la historia, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, siguen dando que hablar a pesar de encontrarse en la etapa final de sus respectivas carreras. Aunque ya dejaron atrás sus mejores años, ambos mantienen números destacados y todavía tienen un objetivo importante por delante: alcanzar los 1000 goles como profesionales.

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El astro argentino acaba de cerrar un año lleno de emociones. Este viernes, Inter Miami quedó eliminado en los playoffs de la MLS ante Columbus Crew, con un global de 4-0, resultado que marcó el final de su temporada a nivel de clubes. Sin embargo, el balance individual de Messi fue positivo, con una gran cantidad de goles y actuaciones destacadas tanto en su equipo como con la Selección Argentina.

Durante 2026, el capitán argentino convirtió 41 goles: 30 con Inter Miami y 11 con la Selección Argentina. Además, tuvo un papel protagónico en el Mundial, donde llegó hasta la final con la Albiceleste, aunque terminó como subcampeón tras caer ante España. Luego de esa experiencia, Messi se retiró del seleccionado nacional y, de cara al futuro, tendrá su atención puesta exclusivamente en continuar jugando en Miami.

Por su parte, Cristiano Ronaldo todavía sigue en actividad y también tuvo un buen año en materia goleadora. El portugués convirtió 30 tantos en 2026: 27 con Al-Nassr y tres con Portugal. Al igual que Messi, también anunció su retiro de la selección, por lo que su carrera continuará enfocada en el fútbol de clubes.

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La carrera por los 1000

Con los registros actuales, Cristiano Ronaldo acumula 987 goles como profesional, por lo que está a solamente 13 de alcanzar los 1000. Lionel Messi, por su parte, llegó a los 937 tantos y todavía necesita convertir 63 para llegar a la misma marca.

De esta manera, los dos históricos delanteros continúan en carrera por un récord que parecía impensado. Aunque Cristiano tiene una ventaja considerable y está mucho más cerca de conseguirlo, Messi todavía tiene tiempo para seguir recortando distancias.

En sintesis

Cristiano Ronaldo acumula 987 goles oficiales y se encuentra a 13 de los 1000 .

oficiales y se encuentra a de los . Lionel Messi registra 937 goles tras marcar 41 tantos durante 2026 con Miami y Argentina.

tras marcar durante con Miami y Argentina. Cristiano Ronaldo anotó 30 goles en 2026 y Inter Miami cayó 4-0 ante Columbus Crew.