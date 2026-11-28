Cristiano Ronaldo podría disputar hasta siete partidos en lo que resta de 2026 de cara a llegar a los 1000 goles en su carrera.

Al-Nassr volvió al triunfo este sábado en la Saudi Pro League después de lo que fue la derrota contra Al-Ahli del fin de semana pasado. En este caso, el equipo de Cristiano Ronaldo le ganó por 1-0 a Al-Hazm con un gol de Samú Costa, flamante fichaje del mercado.

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Con este triunfo el Al-Nassr quedó tercero en la clasificación con 31 puntos, las mismas unidades que el Al-Qadisiya de Julián Quiñones. Cristiano Ronaldo no pudo convertir ningún gol en lo que fue su último encuentro disputado en noviembre de este año.

El portugués venía de anotarle un gol a Al-Sadd el martes pasado por la Champions League de Asia, tanto que le sirvió para llegar a las 987 anotaciones. Cristiano Ronaldo está a tan solo 13 goles de alcanzar el hito de los 1000 y a Al-Nassr se le viene un diciembre cargado.

El equipo de Arabia Saudita disputará seis partidos este mes que se avecina, empezando por el próximo viernes 4 de diciembre frente al Al-Qadisiya de Julián Quiñones y terminando el 27 en un encuentro contra el Al-Wasl por la Champions League de Asia.

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Cristiano Ronaldo en el partido de este sábado (Reuters)

No obstante, a Cristiano Ronaldo se le podría sumar un partido más debido a que uno de esos seis es por la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al-Kholood Club y, en caso de ganar, disputaría la final el 23 de diciembre frente al ganador del cruce entre Al-Qadisiya y Al-Ahli.

Parece difícil que Cristiano Ronaldo llegue a los 1000 goles antes de terminar el año, pero con la posibilidad de disputar hasta siete partidos en total podría quedar cerca. El portugués, además, lleva 11 tantos en 15 juegos disputados en la temporada.

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Los partidos que le quedan a Al-Nassr en el año

4/12 vs Al-Qadisiya (Saudi Pro League)

8/12 vs Al-Gharafa (Champions League AFC)

12/12 vs Al-Shabab (Saudi Pro League)

16/12 vs Al-Feiha (Saudi Pro League)

20/12 vs Al-Kholood Club (Supercopa)

23/12 vs posible final de Supercopa

27/12 vs Al-Wasl (Champions League AFC)

En síntesis