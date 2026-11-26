En las instalaciones de Metepec y en los pasillos del Nemesio Diez todos saben que no será fácil suplir a Antonio Mohamed. Lo que ha hecho el ‘Turco’ en la institución escarlata ha sido inédito, y con él se va una leyenda y un símbolo de los Diablos Rojos. La vara quedará muy alta para quien sea que tome las riendas del equipo.

Publicidad

En las últimas horas, producto del revuelo que armó la noticia de la salida del argentino, se arrojaron muchos nombres para reemplazarlo. Sin embargo, desde TUDN desestimaron a Barros Schelotto, Alonso y Jardine como alternativas a DT del equipo choricero. Esos entrenadores no estarían al momento sobre la mesa de la directiva.

Según informó Francisco ‘Paco’ Arredondo, periodista que cubre la campaña escarlata para esa señal, Toluca tiene hoy un candidato “polémico” para asumir el cargo tras la partida del Turco Mohamed. Incluso, el reportero se animó a decir que a su punto de vista no es un perfil que encaje con el club ni que le guste sus características.

De acuerdo a los datos que pudo recabar el cronista conversando con gente dentro de Toluca, el nombre que pisa más fuerte a esta hora es el de Martín Anselmi. El estratega argentino actualmente está dirigiendo al Elche de la Primera División de España, donde está peleando por la permanencia en la máxima categoría.

Publicidad

Martín Anselmi en el Nemesio Diez [Foto: Getty]

En base a lo adelantado por la fuente televisiva en cuestión, lo que busca la dirigencia de Toluca es “una persona con experiencia en la Liga MX, en el vestidor y en los pasillos”. En varios de los nombres que circularon esta semana, las cualidades que pretenden las autoridades de los Diablos Rojos no caben y por ello no son opción.

En TUDN se agregó en este sentido que no se iniciarán pláticas hasta que concluya la participación del equipo en el Apertura 2026. Primero quieren respetar el trabajo del Turco en Toluca, y cuando este haya finalizado, luego comenzar contactos con el futuro técnico. Al día de hoy, ese elegido es Martín Anselmi, un nombre controversial en México. ¿Será el responsable de suceder al emblema?