Guillermo Almada ultima detalles antes de recibir a Rayados por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla.

América recibe este sábado a Rayados en el Estadio Azteca por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla. El conjunto azulcrema sabe que le sirven dos resultados para avanzar a la semifinal, dado que empatando pasaría por la ventaja deportiva.

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Sin embargo, el América acumula seis partidos sin ganar en la Liga MX y el equipo ha recibido muchas críticas, por lo que Guillermo Almada no puede pensar de manera conservadora. Lo positivo para Las Águilas es que Brian Rodríguez volvería a ser titular.

De acuerdo a lo informado por el periodista Julio Ibáñez de TUDN, Brian Rodríguez apunta a ser titular este sábado frente a Monterrey. El uruguayo no forma parte de una alineación inicial desde el 25 de octubre, día en el que América perdió con Pachuca.

Brian Rodríguez durante el partido de ida (Imago7)

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El ‘Rayito’ ya ingresó en el mediotiempo del partido de ida en el Gigante de Acero y Guillermo Almada ya lo vería en condiciones de que sea titular. Según el reportero, otra noticia positiva es que Henry Martín también ya se encuentra en condiciones de iniciar el juego luego de superar una gripa, aunque la duda es si juega ‘La Bomba’ o si lo hace Miguel Borja.

La principal duda de Guillermo Almada

La otra duda que tendría Guillermo Almada está relacionada con Israel Reyes, quien salió con un golpe en el primer partido y no se encontraría en plenitud para jugar. Pero la presencia del mexicano se resolverá a última hora debido a la importancia que tiene el jugador para el entrenador del América.

En caso de que Israel Reyes no inicie el juego, el periodista menciona que la posibilidad es que Kevin Álvarez vuelva a ser lateral derecho y que entre Christian Borja como lateral izquierdo en la alineación. América no gana hace seis partidos y buscará cortar esta racha negativa, pero sabe que jugará con un Rayados que está obligado a obtener el triunfo para clasificar.

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En síntesis