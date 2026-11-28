Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2026. La información de cómo ver el partido.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado 28 de noviembre por el partido correspondiente a la Gran Final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, y comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México).

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Este duelo define al nuevo monarca del continente a partido único y reedita la histórica final de 1968 entre ambos clubes. El equipo de Abel Ferreira busca conquistar su cuarta corona en el certamen, mientras que el conjunto argentino quiere levantar el trofeo por quinta vez en su historia.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Palmeiras y Estudiantes de este sábado 28 de noviembre por la Final de la Copa Libertadores se puede ver en México a través de ESPN en la TV o por Disney+ Premium como plataforma de streaming. A continuación la información en otros países.

México : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Argentina : Telefe, Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium y Pluto TV

: Telefe, Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium y Pluto TV Sudamérica : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos : beIN SPORTS y Fanatiz

: beIN SPORTS y Fanatiz Brasil: Globo, ESPN, Disney+ Premium y GE TV

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto brasileño, el Palmeiras dejó en el camino a Cerro Porteño en octavos de final y necesitó de las tandas de penales para eliminar tanto a Liga de Quito en cuartos como a Fluminense en semifinales hasta llegar a la gran final de la Copa Libertadores.

Por su parte, Estudiantes de La Plata llega con el envión anímico de haber conquistado recientemente la Supercopa Argentina y tras dar el golpe en las fases previas del torneo continental. El equipo conducido por Alexander Medina eliminó a Universidad Católica y Corinthians, y en semifinales dejó fuera al vigente campeón, Flamengo, tras imponerse por 3-2 en los penales en el Estadio Maracaná con una actuación determinante de Fernando Muslera.

En síntesis

Palmeiras y Estudiantes juegan la final de Copa Libertadores este 28 de noviembre en Montevideo.

juegan la final de este en Montevideo. El partido comienza a las 14:00hs (CDMX) y se transmite por ESPN y Disney+ Premium .

y se transmite por . Estudiantes busca su quinto título continental, mientras Palmeiras va por su cuarta corona.