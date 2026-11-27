En ESPN sorprendieron con un crudo relato de la relación entre el DT uruguayo y un sector de la plantilla.

En pleno desarrollo de la Fiesta Grande del futbol mexicano, una información desde Coapa a golpeado al ámbito de las Águilas. Hace instantes, se ha destapado una feroz interna del América, que ha dejado de ser una especulación para convertirse en un hecho real. No todo está perfecto puertas para adentro en la institución azulcrema.

Publicidad

León Lecanda, que todos los días reporta desde las instalaciones del América para ESPN, reveló una fractura entre Guillermo Almada y parte del vestidor. El periodista comentó una situación que viene sucediendo detrás de las cámaras y que explica un poco la escasez de triunfos. No ha sido fácil para el DT llevar las riendas del equipo.

Según dio a conocer el corresponsal televisivo, existe una tensión entre un grupo de jugadores y el entrenador del América desde hace ya un tiempo. “No hace falta que un directivo venga y convoque una rueda de prensa y diga que está todo bien, tenemos información”, afirmó Lecanda. El cronista fue certero con sus fuentes dentro del club.

De acuerdo al enviado de ESPN, a ciertos futbolistas no les gusta la manera de dirigirse a ellos ni sus formas de gestionar a la plantilla. “No están conformes con la manera de dirigir las indicaciones, que sea intenso, que sea muy obsesivo y demasiado duro en cómo se maneja internamente”, agregó el reportero desde Coapa esta tarde de viernes.

Publicidad

Además, el periodista ha agregado que se han producido ciertos cruces verbales con jugadores puntuales, aunque no reveló los nombres: “Por lo que sé le han dicho ‘aquí no es Pachuca, esto es el América’ y también ‘no nos trates como niños, somos adultos, todos sabemos qué hacer’“. A esos futbolistas tampoco les caería bien que el técnico se voltee y gruña cuando un compañero falla dentro del campo.

Cuestionan las formas del Profe Almada [Foto: Getty]

Al mismo tiempo, León Lecanda aseguró que asimismo hay otro sector del vestuario que sí apoya al técnico, lo que genera ese “quiebre” dentro del plantel del América. Este grupo aparte está de acuerdo con que el entrenador y sus ayudantes sean estrictos y exigentes por considerar que lo hace para que el equipo siga mejorando.

Publicidad

Ahora bien, todas estas diferencias reveladas deberán quedar atrás dentro del campo: este sábado deben unirse para buscar la clasificación ante Rayados. El América tendrá que estar más junto que nunca en el Estadio Banorte, ganar el encuentro y pasar a semifinales. El club más grande de México así lo amerita y ninguna opinión debe interferir al bien común.