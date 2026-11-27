Después de empatar 0-0 en el Gigante de Acero, a Rayados solo le sirve ganarle al América en el Azteca para clasificar.

Rayados viaja a la Ciudad de México para visitar el Estadio Azteca de cara a la revancha contra el América por los cuartos de final de la Liguilla. Después del empate por 0-0 en el Gigante de Acero, a Monterrey el único resultado que le sirve es el de ganar.

Publicidad

Por lo tanto, Rayados sabe que al menos un gol tiene que meter sí o sí y Matías Almeyda preparará el partido en base a eso. No obstante, hay dos futbolistas importantes como Hugo Cuypers y Diego Rossi que están en duda para la vuelta contra América.

La situación de Hugo Cuypers y de Diego Rossi

De acuerdo a lo informado por el periodista Felipe Galindo, Hugo Cuypers presenta molestias en el muslo derecho y no es seguro que el delantero no solo que no pueda ser titular sino que su disponibilidad para el encuentro genera una incertidumbre.

El belga es observado por el cuerpo médico y decidirán a último momento. Hugo Cuypers fue titular en el Gigante de Acero y salió en el minuto 81. Con respecto a Diego Rossi, el uruguayo directamente no sumó minutos en el primer partido por molestias en su espalda.

Publicidad

Hugo Cuypers y Diego Rossi en un festejo de gol (Getty Images)

Y estas mismas molestias son la que ponen en duda la disponibilidad de Diego Rossi para el juego en el Estadio Azteca. El reportero mencionó que el delantero no está en plenitud física y todo indica que a lo sumo iría al banco de suplentes pero no hay posibilidades de una titularidad.

Si Hugo Cuypers no llega, Matías Almeyda podría darle lugar a Roberto de la Rosa en la alineación inicial o podría improvisar con un equipo con Lucas Ocampos de delantero centro para sumar otra variante ofensiva. Rayados no llega en condiciones ideales a la revancha contra el América pero aun así tiene con qué ganar en el Azteca.

Publicidad

En síntesis