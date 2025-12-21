Es tendencia:
FUTBOL INTERNACIONAL

Mientras Lionel Messi hizo 91 goles en un año, esta fue la mejor temporada de Cristiano Ronaldo

El argentino y el portugués dieron que hablar en varias temporadas, pero hubo en una en la que se destacaron aún más por la cantidad de goles que convirtieron.

Por Ramiro Canessa

Mejor temporada de Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.
© Getty ImagesMejor temporada de Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.

Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo se destacaron durante toda su carrera y, a pocos años de colgar los botines, siguen siendo determinantes en sus respectivos equipos. Ambos redefinieron los límites del futbol moderno y mantuvieron una vigencia extraordinaria incluso en la etapa final de sus trayectorias.

El mejor momento de los dos se vivió en España, cuando Messi defendía la camiseta del Barcelona y Cristiano Ronaldo brillaba en el Real Madrid. Aquellos años no solo potenciaron a ambos jugadores, sino que también construyeron una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte, elevando el nivel del futbol europeo a cifras nunca antes vistas.

El punto más alto de Messi llegó en 2012, un año simplemente histórico. El astro argentino alcanzó una marca que parecía imposible al convertir 91 goles en un año natural, algo que ningún otro futbolista había logrado hasta ese momento.

De esos 91 tantos, 79 fueron con el Barcelona (59 en La Liga, 13 en Champions League, 5 en Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España), mientras que 12 los anotó con la selección argentina. Con ese registro, Messi superó el récord del alemán Gerd Müller, quien había marcado 85 goles en 1972.

A esos números se les suman 24 asistencias, lo que significa que Messi participó directamente en 115 goles durante 2012. Una producción ofensiva que lo colocó en una dimensión distinta y confirmó que aquel año estuvo muy por encima de cualquier parámetro conocido en el futbol.

Cristiano Ronaldo también tuvo temporadas extraordinarias, aunque nunca alcanzó el registro de los 91 goles. Su mejor campaña fue la 2013 con el Real Madrid, en la que anotó 69 tantos, consolidándose como uno de los goleadores más letales de la historia.

Las mejores temporadas goleadoras de Cristiano y Messi

Mejores años de Cristiano Ronaldo

  • 2010/11: 57 goles
  • 2011/12: 69 goles
  • 2012/13: 59 goles
  • 2013/14: 61 goles
  • 2014/15: 66 goles
  • 2015/16: 57 goles
  • 2016/17: 56 goles
  • 2017/18: 54 goles
  • 2018/19: 31 goles
  • 2019/20: 48 goles
Mejores temporadas de Messi en goles

  • 2010/11: 57 goles
  • 2011/12: 83 goles
  • 2012/13: 68 goles
  • 2013/14: 48 goles
  • 2014/15: 62 goles
  • 2015/16: 50 goles
  • 2016/17: 57 goles
  • 2017/18: 52 goles
  • 2018/19: 54 goles
  • 2019/20: 33 goles

En síntesis

  • Lionel Messi estableció un récord histórico al anotar 91 goles durante el año 2012.
  • El mejor registro goleador de Cristiano Ronaldo fue de 69 tantos en la temporada 2011/12.
  • Messi superó la marca del alemán Gerd Müller, quien anotó 85 goles en 1972.
