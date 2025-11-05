¿Por qué no juegan Pedri y Raphinha en Brujas vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26?

Este miércoles 5 de noviembre se disputan nueve partidos por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de los juegos tiene como protagonistas a Club Brujas y a Barcelona, que se enfrentan en el Estadio Jan Breydel a partir de las 14:00hs (CDMX).

El Barcelona no ha tenido el mismo inicio de la temporada pasada, pero se recuperó en la fecha pasada al golear a Olympiacos. Ahora el conjunto culé viajó a Bélgica para enfrentar a Club Brujas, pero tendrá que buscar la victoria sin Pedri y sin Raphinha.

Las lesiones de Pedri y Raphinha

Por el lado del centrocampista, Pedri sufrió la rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda a fines de octubre y, si bien el Barcelona no detalló un tiempo de recuperación, se cree que el futbolista de 22 años todavía estará un mes ausente con el equipo.

Con respecto al brasileño, Raphinha sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y no juega desde el 25 de septiembre. El delantero se encuentra en la etapa final de su recuperación y debería volver en los próximos días.

Además de Pedri, Hansi Flick sigue sin contar para este partido con Joan García, Marc-André Ter Stegen, Gavi y Andreas Christensen. Lo positivo es que Robert Lewandowski y Dani Olmo se recuperaron de sus lesiones y ya vuelven a sumar minutos con Barcelona.

La alineación de Barcelona ante Brujas

Wojciech Szczesny

Jules Koundé

Ronald Araujo

Pau Cubarsí

Alejandro Balde

Frenkie de Jong

Marc Casadó

Fermín López

Lamine Yamal

Marcus Rashford

Ferrán Torres

El partido Club Brujas vs. Barcelona por Champions League se disputa el 5 de noviembre en el Jan Breydel.

