¿Por qué no juegan Pedri y Raphinha en FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga?

Barcelona recibe este sábado a Mallorca por la Jornada 23 de LaLiga de España 2025-26. El conjunto blaugrana intentará seguir por la senda de la victoria para continuar como líder una semana más, pero tendrá que buscar los tres puntos sin dos de sus principales figuras: Pedri y Raphinha.

Ambos futbolistas son piezas clave en el esquema de Hansi Flick, pero ninguno de los dos estará disponible, ni siquiera en el banco de suplentes. Puntualmente, los dos están lesionados y tendrán que apoyar a sus compañeros desde las gradas.

¿Por qué no juega Pedri?

El motivo de la ausencia de Pedri es una lesión que sufrió contra Slavia Praga en la penúltima jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. “Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes“, comunicó el Barça el pasado 22 de enero.

Raphinha y Pedri en el entrenamiento de Barcelona (GETTY IMAGES)

Por qué no juega Raphinha?

Barcelona también emitió un comunicado el 2 de febrero confirmando una lesión del extremo brasileño. “Raphinha presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana”, fue la información que brindó el club catalán.