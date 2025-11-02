Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

¿Por qué no juega Pedri en Barcelona vs. Elche por LaLiga 2025-26?

El mediocampista estrella del Barcelona no podrá jugar ante Elche tras ser expulsado en el partido ante Real Madrid en el Bernabéu.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
El motivo por el cuál Pedri no está ante Elche.
© Getty ImagesEl motivo por el cuál Pedri no está ante Elche.

Barcelona quiere dejar atrás la dolorosa derrota 2-1 sufrida ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu la semana pasada y buscará recuperarse rápidamente en LaLiga. El equipo de Hansi Flick recibe a Elche desde las 11:30 hs de la CDMX, en un duelo clave para no perderle la pista al líder, que amplió su ventaja tras golear 4-0 al Valencia.

Publicidad
Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

ver también

Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

Elche llega con un torneo sólido, muy diferente a temporadas anteriores. Los visitantes están octavos con 14 puntos, gracias a tres victorias, cinco empates y dos derrotas. El equipo buscará mantener su buen momento y sumar unidades importantes fuera de casa frente a un rival que necesita recuperarse.

Los culés son favoritos en el encuentro de este domingo, pero no deberán confiarse ya que no están mostrando el rendimiento que tuvieron el torneo pasado y la afición empieza a preocuparse por lo que están viendo en esta temporada.

Además, no podrán contar con Pedri, una de las grandes figuras del equipo y ahora el DT tendrá que ver como lo reemplazarlo de la mejor manera en un duelo vital por los puntos.

Publicidad
Salen a la luz los premios millonarios de Luis Díaz en su contrato con Bayern Múnich

ver también

Salen a la luz los premios millonarios de Luis Díaz en su contrato con Bayern Múnich

¿Por qué no juega Pedri?

El mediocampista no estará disponible para el encuentro de hoy tras ser expulsado en el partido anterior ante Real Madrid. Su ausencia representa un reto importante para el equipo, que deberá reorganizar su mediocampo y buscar alternativas para mantener el control del juego.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Rodri eligió a sus favoritos para ganar el Balón de Oro 2025
Futbol Internacional

Rodri eligió a sus favoritos para ganar el Balón de Oro 2025

Pedri anotó el 1-0 y Barcelona le gana al Real Madrid por la Final de la Copa del Rey 2024-25
UEFA

Pedri anotó el 1-0 y Barcelona le gana al Real Madrid por la Final de la Copa del Rey 2024-25

¿Por qué no juega Pedri en España vs. Países Bajos por Nations League?
UEFA

¿Por qué no juega Pedri en España vs. Países Bajos por Nations League?

¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY domingo 2 de noviembre por la Temporada Regular?
NBA

¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY domingo 2 de noviembre por la Temporada Regular?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo