¿Por qué no juega Pedri en Barcelona vs. Elche por LaLiga 2025-26?

Barcelona quiere dejar atrás la dolorosa derrota 2-1 sufrida ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu la semana pasada y buscará recuperarse rápidamente en LaLiga. El equipo de Hansi Flick recibe a Elche desde las 11:30 hs de la CDMX, en un duelo clave para no perderle la pista al líder, que amplió su ventaja tras golear 4-0 al Valencia.

Elche llega con un torneo sólido, muy diferente a temporadas anteriores. Los visitantes están octavos con 14 puntos, gracias a tres victorias, cinco empates y dos derrotas. El equipo buscará mantener su buen momento y sumar unidades importantes fuera de casa frente a un rival que necesita recuperarse.

Los culés son favoritos en el encuentro de este domingo, pero no deberán confiarse ya que no están mostrando el rendimiento que tuvieron el torneo pasado y la afición empieza a preocuparse por lo que están viendo en esta temporada.

Además, no podrán contar con Pedri, una de las grandes figuras del equipo y ahora el DT tendrá que ver como lo reemplazarlo de la mejor manera en un duelo vital por los puntos.

¿Por qué no juega Pedri?

El mediocampista no estará disponible para el encuentro de hoy tras ser expulsado en el partido anterior ante Real Madrid. Su ausencia representa un reto importante para el equipo, que deberá reorganizar su mediocampo y buscar alternativas para mantener el control del juego.