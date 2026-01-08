SUPERCOPA DE ESPAÑA
Sigue GRATIS y EN VIVO Atlético de Madrid vs. Real Madrid: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España
No te pierdas ningún detalle de un encuentro que promete ser vibrante en una instancia definitiva de la competencia doméstica.
Bienvenidos al encuentro del día
A partir de este momento vivirás, con todos los detalles, el duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España.
Publicidad
Lee también
Futbol Internacional
¿Dónde y en qué estadio se juega Atlético de Madrid vs. Real Madrid?
Futbol Internacional
¿Atlético de Madrid vs. Real Madrid va por TV abierta? Cómo verlo en vivo
Futbol Internacional
Mientras en Madrid gana 30 millones, el salario que tendría Vinícius en Chelsea
Futbol Internacional