El hermano menor de Hirving Lozano perteneció a Pumas desde la categoría sub 15 hasta el primer equipo; no logró debutar en la Liga MX.

Luego de que no pudiera consolidarse en el futbol mexicano como jugador de los Pumas, Bryan Lozano, hermano menor de Hirving el Chucky Lozano, extremo del Nápoles de la primera división italiana, viajará a Europa en compañía de su representante para buscar una oportunidad.

Dos años menor que el Chucky, Bryan participó con los Pumas desde la categoría de fuerzas básicas sub 15 y después participó en el los representativos sub 17, sub 20, de segunda división Liga Premier y en Pumas Tabasco, en el que se mantuvo en los torneo Guard1anes 2020 y Guard1anes 2021.

También llegó a estar en el primer equipo de los Pumas en el torneo Apertura 2018, pero no hizo su debut en la Liga MX. Su máximo alcance con fue debutar en la Copa MX, torneo en el qué solo jugó 20 minutos, el martes 28 de julio de 2015 contra Alebrijes de Oaxaca.

A un año de haber jugado su último partido en el Ascenso MX con los Pumas Tabasco, el 3 de marzo de 2021 contra Atlético Morelia, y ya sin equipo, Bryan Lozano decidió buscar una oportunidad en Europa. "Fueron meses complicados, te pones a pensar en qué puedes hacer si no es esto, la vida sigue... Aquí en México no se me dio, no sé por qué. Pero mi objetivo y mi sueño es el futbol".

¿En qué países se probará Bryan Lozano?

Ya en condición de agente libre, Bryan Lozano, el hermano menor de Hirving el Chucky Lozano viajará con su representante a Europa este 14 de abril con la intención de probarse ante visores de clubes de Alemania, Holanda, Italia y Turquía.