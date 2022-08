André-Pierre Gignac no ocultó su respeto y admiración para con un jugador emblemático de Rayados.

André-Pierre Gignac halagó a un ídolo de Rayados: "Me hubiera encantado jugar con él"

Además de ser un grandísimo jugador y tener un talento generacional, André-Pierre Gignac se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser respetuoso y siempre dar el ejemplo sea cual sea la situación. Un claro ejemplo de esto son las recientes declaraciones que realizó en la entrevista que le brindó a Franco Escamilla, en su reconocido programa "Tirando Bola".

El delantero de Tigres UANL, quien estaba acompañado por Héctor Moreno, defensor de Rayados, no dudó en halagar a un ídolo absoluto del rival de la ciudad. ¿A quién? A Rogelio Funes Mori, quien además de ser alguien emblemático en La Pandilla juega en su posición, por lo que desde que ambos llegaron a la Liga MX se los ha comparado. Al francés esto le importa poco, y le tiró flores al argentino como pocas veces.

"Yo tengo algo que decir sobre Rogelio (a la afición), que valoren a sus jugadores. Los aficionados de Rayados valoren porque tienen a un jugadorazo, es el mejor goleador de la historia. No de las mismas capacidades de (Chupete) Suazo, no es el mismo jugador. Rogelio es un goleador, el otro era un diez que hacía de todo, no se puede comparar", apuntó con contundencia El Bomboro.

Más adelante, por si fuera poco, el exdelantero de la Selección de Francia aseguró que se quedó con las ganas de ser compañero del Melli. "Rogelio amerita mucho más respeto, son diferentes jugadores, no puedes comparar. Pero que valoren un poco más el tener un jugador así, a mi me hubiera encantado jugar con él", sentenció Gignac, lamentándose que les tocó ser rivales directos en el Clásico Regiomontano.

André-Pierre Gignac vs. Rogelio Funes Mori en el Clásico Regiomontano

André-Pierre Gignac y Rogelio Funes Mori se vieron las caras en 20 ediciones del Clásico Regiomontano, y el saldo es favorable al francés por poco. Tigres UANL se llevó 9 victorias; Rayados 7 y hubo 4 empates. El Bomboro marcó 8 goles y dio 1 asistencia; mientras que El Melli anotó 2 dianas y repartió 2 asistencias.