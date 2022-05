En el partido de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, Atlas dio la sorpresa al golear por 3-0 a Tigres UANL en el Estadio Jalisco. Si bien se trata del último campeón del futbol mexicano, era difícil imaginar una diferencia tan abultada en el marcador. Sin embargo, esto sucedió y hoy los Zorros vuelven a tener un pie en la gran Final. Pero no se ilusionen mucho, ya que Diego Cocca aseguró que los Felinos están con vida.

El entrenador argentino destacó el trabajo de sus futbolistas en conferencia de prensa, pero también demostró estar centrado en su objetivo y no dio por vencido a los Felinos de Miguel Herrera. Hace no mucho tiempo hubo una remontada histórica en esta ronda de campeonato (Pumas-Cruz Azul en 2020), por lo que lo peor que podría hacer el conjunto tapatío es subestimar a su rival.

"Este equipo deja todo el corazón, le gana 3-0 a Tigres. Hoy quiero disfrutar, (en la vuelta) vamos a salir a jugar, a defender nuestra identidad y saber que el rival puede remontar el resultado. Está abierta la Semifinal, pero estamos muy contentos con lo que hicimos en nuestra cancha y con nuestra gente", apuntó con contundencia el Director Técnico que le ha devuelto la grandeza al Atlas.

Más adelante sostuvo: "No hubo uno que no dejara todo en la cancha, la predisposición de Santamaría que jugó con la nariz rota todo el tiempo, el liderazgo de Nervo, Rocha que no para de correr, Abella sigue creciendo, Julián (Quiñones) y Julio (Furch) que son impresionantes, lo de Aníbal (Chalá) que está en fuego. Así que feliz, orgulloso, contento, pero con los pies en la tierra. El jueves ya pensamos en la vuelta que será durísima en Monterrey. No se gana una semifinal 3-0 todos los días, así que quiero felicitar a mis jugadores".

"Lógicamente el mérito es de los protagonistas, los jugadores. Me pone muy orgulloso porque este equipo me emociona, no para de correr, de ir para adelante. Hoy fuimos contundentes, me siento muy orgulloso, me siento identificado. Ustedes deben analizar, yo solo soy el técnico de unos jugadores que vuelcan la idea que uno tiene. Me siento identificado con mis jugadores", reveló el estratega.

El jugador de Atlas que jugó sin el alta médica vs. Tigres

"En teoría no podía jugar porque el alta médica no correspondía. Él quiso jugar, no respiraba bien, le pegaron un pelotazo y eso terminó de molestar mucho, se hizo insostenible y prefirió salir. Esperamos que se pueda recuperar y estar bien, pero la voluntad de este equipo me conmueve, me emociona. No es fácil seguir creciendo después de salir campeón", confesó Cocca sobre Anderson Santamaría.