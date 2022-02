Tras los desalentadores resultados de su primera temporada en la Liga MX, Mazatlán decidió contratar a Beñat San José para el Torneo Apertura 2021, pero los resultados no fueron los esperados. Se quedó afuera del repechaje a la Liguilla y el comienzo del Torneo Clausura 2022 resulta desalentador para el equipo, que ni siquiera ha sumado un punto en el campeonato.

Con cuatro fechas disputadas, los del Pacífico perdieron con Chivas por 3-0, Toluca por 2-1 y Tigres UANL por 4-3 este domingo, además de que debe recuperar el cruce con América que no pudo llevarse a cabo en la segunda jornada. Los resultados no son favorables al entrenador, que solo ha ganado cinco encuentros desde su llegada al Kraken.

Quien no le perdonó el mal momento que atraviesa el equipo de Sinaloa fue Jorge Sánchez Gómez, quien en sus redes sociales hizo un descargo que evidencia la falta de resultados del DT español. A través de su cuenta de Twitter, el periodista de TUDN afirmó que si se tratase de un estratega mexicano, seguramente ya estaría afuera del club con tal estadística.

“Si Beñat San José fuera mexicano le tendrían tanta paciencia en nuestra Liga BBVA MX. Tres derrotas de tres juegos disputados este torneo”, escribió Sánchez Gómez. Y es que desde su debut, el vasco acumula veinte presentaciones, de las cuales obtuvo cinco victorias, cinco empates y diez derrotas, lo que deja un saldo de veinte puntos conquistados sobre un total de sesenta.

Se enojó con el arbitraje

La derrota con Tigres UANL en el Estadio Universitario fue discutida por Beñat San José una vez finalizado el partido en Nuevo León. Cuando su equipo había logado el empate parcial de 2-2 a los 65 minutos, el juez sancionó una polémica pena máxima sobre la cual no pudo guardar silencio. “Para mí no es penal, no lo checaron en el VAR, del arbitraje no me pregunten para no tener consecuencias”, dijo en la conferencia de prensa.