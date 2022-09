Club América vs. Tigres UANL: Guido Pizarro lanza dardo y Fernando Ortiz responde con elegancia

Las Águilas del América y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentarán el sábado en la cancha del estadio Azteca en uno de los partidos más atractivos de la jornada 12 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Los capitalinos se presentarán con 24 goles a favor y los norteños con sólo siete goles en contra.

Guido Pizarro, mediocampista argentino de los Tigres, habló del duelo entre el ataque del América liderado por Henry Martín y la defensa de los felinos encabezada por Nahuel Guzmán, y también le restó importancia a ser visitantes en el estadio Azteca: "Independientemente que son la mejor defensiva contra la mejor ofensiva, lo importante será el trámite del juego y quien maneje el encuentro, el funcionamiento del equipo y eso va a parar un poco de quién será el protagonista y el que pueda llevar a hacer un poco mejor las cosas, somos grandes equipos y la localía queda de lado".

Aunque el América ha ganado los seis últimos enfretamientos, Guido Pizarro consideró que los Tigres podrían vencer a las Águilas por la capacidad de su plantel aun cuando hasta ahora no se haya manifestado a la ofensiva: "Lo más importante es el funcionamiento, creo que por suerte o mérito más allá de que no hemos convertido se están teniendo las situaciones, que es lo más importante, este equipo ha tratado de imponerse a cada campo y esta no será la excepción, iremos con nuestras armas a tratar de ganar".

Ante las opiniones de Guido Pizarro, Fernando Ortiz, director técnico del América, resaltó el apoyo que las Águilas reciben de su afición en el estadio Azteca y en otras plazas del futbol mexicano: "Lo de Guido es una opinión y se respeta. Si lo siente de esa manera pues qué bueno. Nosotros tenemos a la mejor afición de México y se hará sentir. De local somos un equipo fuerte y buscamos vencer al rival".

En cuanto al duelo entre el mejor ataque, el del América, y la mejor defensa, la de los Tigres, Fernando el Tano Ortiz señaló que “son números. Ojalá que sea un lindo partido y sin tantos dolores de cabeza. Los números respetan eso, pero cuando empieza a rodar la pelota eso se olvida. Tenemos que estar atentos para aprovechar las oportunidades que tengamos. No le doy importancia a estadística; porque todo es diferente en historial. Es un lindo partido y nadie piensa en estadística, porque son números y todos piensan en la situación que se tiene para ganar".