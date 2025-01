El Apertura 2024 de la Liga MX quedó en el pasado y América logró un título más, logrando el tricampeonato por primera vez en la era de torneos cortos. Metiéndose casi por la ventana en la Liguilla, las Águilas amargaron a Rayados, que había quedado bien arriba en la Fase Regular.

ver también Fichajes 2025: Rayados sumará un nuevo refuerzo tras acordar la llegada de Carlos Salcedo

Esto supuso un duro golpe para el equipo comandado por Martín Demichelis, que en el camino a la Final eliminaron a Pumas y Atlético San Luis. Ahora, los Albiazules dieron vuelta la página y debutaron con un pálido empate de local contra Puebla en el Clausura 2025.

Sin embargo, lo que fue noticia en las últimas horas fue la curiosa decisión de Sergio Canales, futbolista de la institución regiomontana. En el podcast Disciplinas Cruzadas, habló de diversos temas, entre ellos la Final perdida: “Es uno de los momentos que más se me van a quedar marcados en mi carrera“.

Publicidad

Publicidad

Pero lo más curioso llegó a la hora de revelar un tatuaje insólito que se hizo recientemente: “Me tatué la medalla de plata. Me calenté y normalmente dejas marcado un poco lo que has ganado, lo que has conseguido, pero realmente lo que te ha hecho crecer”. Y agregó: “Yo creo que está un crecimiento muy grande en ese tipo de derrotas”.

Y continuó: “En el primer partido vas sintiendo la presión y sabes que en tres días todo se decidirá en la Vuelta. Ahora tengo esa experiencia y me siento más preparado”. “Soy mejor jugador en este torneo que en el anterior porque aprendí de esos momentos“, aseveró.

Publicidad

Publicidad

ver también Jordi Cortizo, jugador de Rayados, advirtió a James Rodríguez y León: "Nosotros tenemos..."

¿Cómo es el ciclo de Sergio Canales en Rayados?

Desde su llegada en 2023, el volante ofensivo participó de 62 partidos, en los que convirtió 23 goles y realizó 9 asistencias. Datos que reflejan una injerencia clave no solo en las anotaciones si no también en la generación de juego y liderazgo dentro del campo de juego.