La Selección Mexicana disputó este jueves el primero de los dos amistosos que disputará en su gira por Sudamérica. El Tri, que en la previa parecía el equipo inferior, venció por 2-0 a Inter de Porto Alegre gracias a los goles de Erik Lira y Jorge Ruvalcaba.

Javier Aguirre presentó una nómina de jugadores inédita en México por no poder contar con los mexicanos que juegan en Europa y tampoco llamó a la mayoría de las figuras de la Liga MX. Sin embargo, el Tri consiguió un buen resultado ante el conjunto brasileño y el Vasco se mostró muy conforme.

“La verdad me da gusto por ellos. Son chicos que no eran la primera opción, cada uno sabe su realidad y se comprometieron a jugar. Lo hicieron muy bien. No sé si vale o no, refuerza el sentimiento. Ahora quieren venir, antes no gustaba ir por la crítica, por los desplazamientos. Hoy te levantan la mano, hoy se agrandó la lista, pensando en 2026, para llevar a los 23 mejores”, comentó Javier Aguirre luego de vencer a Inter de Porto Alegre.

“Cualquiera supondría que algunos tienen un lugar asegurado, pero tienen que redoblar esfuerzos. Esta gente demostró tamaño y los otros no pueden bajar el ritmo”, agregó el entrenador de México en relación a los referentes que deberán seguir demostrando.

La Selección Mexicana ganó en Brasil (Imago7)

Por otro lado, Javier Aguirre manifestó que no hay que rebajarle el precio a este plantel de jugadores: “No es la selección B, C o D, es la Selección Mexicana y tenemos que jugar con la dignidad de representar a nuestro país, que la gente se sienta orgullosa de lo que ve en el campo. Son 10 jugadores que están por primera vez con la selección mayor, eso es motivo de orgullo”.

Por último, Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en jugar con el Tri a los 16 años, tres meses y dos días y rompió el récord de Rafa Márquez. El Vasco bromeó por este asunto: “Rafa está encabronado porque le rompió el récord de precocidad. Rafa no lo quería meter, porque seguía con 17 años y no sé qué. El chavo (Gilberto Mora) se lo rompió y por eso estaba encabronado”.

¿Cuál es el segundo amistoso de la Selección Mexicana?

Luego del triunfo ante Inter, la Selección Mexicana viajará rumbo a Buenos Aires. En Argentina, el equipo de Javier Aguirre se enfrentará con River Plate el próximo martes 21 de enero en el Estadio Monumental, en un partido que comenzará a las 18:00hs (CDMX).