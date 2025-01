En el marco de la Jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga MX, América recibe a Xolos en el Estadio Ciudad de los Deportes con el afán de poder lograr su segundo triunfo. Del lado de los de Tijuana, buscan sumar su primer triunfo tras debutar con derrota.

Cabe mencionar que las Águilas vienen de obtener una victoria en la Jornada 1 cuando derrotaron por 1-0 de visitante a Querétaro. Por otro lado, la Jauría comenzó con el pie izquierdo su camino en el torneo luego de caer 4-2 de local ante Toluca.

Cuando iba 0-0 el encuentro, un error en la salida de las Águilas terminó de la peor manera para los capitalinos. Miguel Ramírez perdió la pelota con Kevin Castañeda, que robó, encaró y dejó solo a Jesús Hernández para que definiera mano a mano con el portero a los 37 minutos del primer tiempo.

Ahora, América deberá reaccionar en el complemento para poder rescatar al menos un punto y no solo perder su primer partido de local, si no también no perder el invicto del torneo. Además, son el equipo a vencer por ser el actual tricampeón, por lo que también todos los rivales lo tienen en la mira.

Por el lado de Tijuana, también deben estar atentos ya que desde Colombia existen reportes de que Juan Carlos Osorio estaría en carpeta para ser el nuevo entrenador de Atlético Nacional de Medellín luego de la ruidosa salida de Efraín Juárez.

