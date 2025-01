Cruz Azul busca volver a coronarse campeón en la Liga MX tras varios torneos coqueteando con el título desde su última consagración en el Clausura 2021. Para ello, La Máquina continúa buscando alternativas en un mercado de fichajes en el cual ya ha dado la nota al fichar a figuras tales como el zaguero Jesús Orozco Chiquete o el extremo derecho Luka Romero, junto con el lateral izquierdo Omar Campos.

Sin embargo, los Celestes quieren seguir sumándole alternativas a su plantilla en distintos puestos. Y mientras persisten las negociaciones por el delantero polaco Mateusz Bogusz, en las últimas horas se ha anunciado la llegada de Emmanuel Ochoa, joven guardameta de 19 años de la Selección Mexicana Sub-20 quien se transformó en el cuarto refuerzo en la plantilla de Martín Anselmi tras su paso por San José Earthquakes de la MLS.

Cabe destacar que, si bien nació en Salinas, California, su ascendencia mexicana le ha permitido representar a ambas selecciones durante su formación. Tal es así que registra tres encuentros con la Sub-15 y Sub-18 del equipo estadounidense, mientras que en las formativas del Tri cuenta con un encuentro en la Sub-18 y con cuatro en la mencionada Sub-20, de la cual formó parte en la más reciente convocatoria de octubre.

En tanto, a nivel clubes suma 48 partidos con The Town FC, equipo reserva de San José Earthquakes que milita en la MLS Next Pro, con 61 goles recibidos y 13 porterías invictas. Además, con el conjunto de la liga más importante de los Estados Unidos disputó un solo partido en el marco de la US Open Cup 2024.

¿El reemplazante de Kevin Mier?

Una de las razones de la llegada de Emmanuel Ochoa a La Noria podría estar relacionada con una posible salida de Kevin Mier, titular indiscutible en la portería de Cruz Azul. Sin ir más lejos, durante las últimas semanas se informó acerca de un sondeo nada menos que del Bayern Múnich, club que hasta el momento no ha presentado una oferta formal.

Al respecto se pronunció al periodista León Lecanda, quien describió las aptitudes que le permitirían al nuevo fichaje ganarse un lugar como titular en caso de una salida del colombiano. “La apuesta a futuro del ‘CAZ’ ante una eventual venta de Kevin Mier se debe a las condiciones de Ochoa: excelente juego de pies, buena salida aérea, manos seguras”, escribió en su cuenta de la red social X (ex Twitter).