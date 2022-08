En el partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, Atlas cayó en su visita a su similar de Santos Laguna por 1-0 gracias a un tanto de Juan Brunetta. De esta manera, el conjunto que dirige tácticamente Diego Cocca sigue agudizando su campeonitis y no puede salir del fondo de la tabla: solamente Mazatlán y Querétaro se encuentran por debajo en la misma.

El Bicampeón del futbol mexicano está estancado en una crisis futbolística ya que si bien supo derrotar a Cruz Azul y vengarse de lo ocurrido en la Supercopa, ha mostrado un nivel mediocre en el resto de encuentros. Igualdad ante América sin goles y derrota frente a Toluca, Tigres UANL, Tijuana y ahora los Guerreros. Es por eso que el entrenador argentino decidió dar explicaciones en conferencia de prensa...

El DT justificó el pésimo momento de los Zorros de esta manera: "Hay que seguir trabajando, sin tener tiempo de trabajar. El desafío es ese, no es fácil. Parece que el premio por salir Bicampeón es seguir sin pretemporada y es difícil trabajar sin tiempo de trabajo. Valoro la actitud de los jugadores, sacaremos esto adelante de la mejor manera y cuando podamos. Esperamos no tener más lesiones y seguir recuperando jugadores".

"Vuelvo a decir lo mismo, suena como excusa, pero es la realidad: este equipo hace dos semestres no tiene pretemporada, no tiene vacaciones. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, hoy se nos lesionó nuestro capitán. Nuestro referente de área, Julio Furch, lo llevamos de a poco, tuvimos que sacarlo, el riesgo de lesión era importante. Con todo eso, el equipo se está entregando, tratando de no perder la identidad", explicó con contundencia Diego Martín Cocca.

Por último, realizó un breve análisis de lo ocurrido en el TSM Corona: "En el primer tiempo tuvimos dos muy claras, son partidos cerrados, difíciles, donde gana el primero que hace gol, tiene una ventaja importante. No lo hicimos nosotros, tuvimos una muy clara en el segundo tiempo y después, como pasa en el fútbol, cuando perdonas… un error nuestro, le dejamos una pelota a Brunetta. Eso fue el resumen del partido, lo que me llevo es la actitud".