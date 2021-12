Casi que sin buscarlo, Jesús Dueñas se ha transformado en el protagonista de una gran novela en este mercado de pases de Liga MX. Luego de un campeonato con nulo protagonismo de la mano de Miguel Herrera, el experimentado futbolista empezó a planear su futuro lejos de Tigres UANL. Esto le tocó el orgullo al Piojo, quien trató de convencerlo para que renueve contrato y se quede en la institución.

Distintos medios aseguraron que esta misión se había cumplido y que el jugador extendería su vínculo con los Felinos de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, tal como acaba de confirmar Mediotiempo en la columna de Toque Filtrado, el polifuncional elemento se marchará del club y continuará su carrera en F.C. Juárez, donde lo espera un viejo conocido: Ricardo Ferretti.

"Jesús Dueñas no quiso renovar con Tigres luego de que el contención felino dejó de ser ese titular indiscutible que fue con Tuca Ferretti. Aunque Miguel Herrera trató de convencerlo de que se quedara, el mediocampista dijo no. Y es que al mismo tiempo que sintió que en el equipo auriazul ya no era un jugador estelar, Tuca lo tentó de ir a Bravos como un elemento estrella de su once inicial y aunque no ha firmado con Juárez, todo está hablado y es cuestión de detalles para confirmarlo", aseguró la fuente.

Más adelante, detalló: "La directiva felina no quedó nada contenta, pues querían quedarse con Dueñas, y si no se quedaban con sus servicios, al menos querían que no se fuera a Bravos para volver a jugar con Ferretti, pero esto último no lo podrán impedir". De esta manera, Jesús Dueñas rechazó las ofertas de los Regiomontanos por extender contrato y cambiará de aires por primera vez en su carrera.

El ciclo de Jesús Dueñas en Tigres UANL

Jesús Dueñas subió al primer equipo de Tigres UANL para julio del 2011 y nunca se movió de la institución. Fueron 10 años y medio compitiendo al máximo nivel con el equipo regiomontano, ciclo que terminará el 31 de diciembre de este 2021. En cuanto a títulos, obtuvo: 5 Liga MX, 3 Campeón de Campeones, 1 Copa MX y 1 Concachampions.