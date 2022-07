Luego de fichar a Jordy Caicedo para reforzar el ataque con un delantero potente que pueda acompañar a André-Pierre Gignac, Tigres UANL no se ha retirado del mercado de pases. De hecho, podría protagonizar una de las grandes bombas del mismo si concreta sus intenciones. ¿A qué hacemos referencia? A que tiene en la mira a un jugador de Selección Argentina que ya juega en Europa...

No es ninguna novedad que los Felinos de Miguel Herrera necesitan incorporar un zaguero central de jerarquía, por lo que la directiva tiene varios nombres en carpeta. El más interesante es el de un joven de 22 años que pertenece al Atlético de Madrid y también es seguido de cerca por River Plate. ¿De quién se trata y qué debe suceder para que se sume a las filas del Piojo?

Tigres quiere fichar, ni más ni menos, que a Nehuén Pérez, defensor argentino de 22 años que fue adquirido por los Colchoneros en julio del 2018. Desde entonces, Diego Simeone lo ha cedido a préstamo para que tenga rodaje: pasó por Argentinos Juniors, Famalicão, Granada CF y Udinese. Su última temporada en el equipo italiano fue muy buena, razón por la que ha levantado interés de importantes clubes.

El propio Udinese es uno de ellos: quiere obtener una nueva cesión del zaguero, pero por el momento el Atleti no ha tomado una decisión sobre su futuro. River Plate, bajo el mando de Marcelo Gallardo, se pronuncia como un gran candidato a llevárselo, pero ahí aparecen los Regiomontanos. Si el oriundo de Buenos Aires no logra llegar a un acuerdo con estas dos instituciones (y otras de Europa que preguntaron por él), entonces podría escuchar la propuesta mexicana.

Nehuén Pérez, jugador de Selección Argentina

Además de todas estas complicaciones, hay que sumarle que el defensor de 22 años es considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. A pesar de que aún no debutó en la mayor, el DT lo cita para que entrene con las grandes figuras del equipo (Messi, Lautaro, De Paul, Paredes, Cuti Romero, etc) y tenga roce. Es uno de los grandes proyectos del fútbol sudamericano, por lo que para Tigres no será nada sencillo convencerlo de mudarse a la Liga MX.