La directiva del Deportivo Toluca se está tomando en serio las exigencias de Ignacio Ambriz y ya abrochó la llegada de cuatro refuerzos importantes: Tiago Volpi, Sebastián Saucedo, Rubén González y Jean Meneses. Esto recién es un comienzo, ya que el experimentado Director Técnico requiere más fichajes de jerarquía de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

Tal como te adelantamos en Bolavip hace escasos días, Nacho entregó su lista de "deseos" a los mandamases de la institución y destacó nombres como los de Luis Quiñones (Tigres), Carlos González (Tigres), Fernando Navarro (Pachuca), Yairo Moreno (Pachuca) y Maxi Araujo (Puebla). Ahora, decidió revelar pistas sobre las próximas contrataciones de los Diablos Rojos ante los medios de comunicación. Y dejó en evidencia por dónde va su búsqueda...

"Fuera de México no (buscarermos). Tiago Volpi no se me hace un tipo que no conozca el futbol mexicano. Sé de su liderazgo y capacidad. Trabajé con él en Querétaro y no se me hace que sea de fuera. El plan es que los refuerzos conozcan el futbol mexicano. Un extranjero necesita adaptación y no estamos para ello", admitió Ignacio Ambriz en conferencia de prensa.

Más adelante, analizó brevemente la llegada del delantero que dirigió en La Fiera: "(Jean) Meneses es un jugador que hace diferencia en la posición que desarrolla y sabe jugar en posiciones que cuando estaba en León le pedía y lo hacía bien. Las gracias a la directiva y al consejo; el margen de error es mínimo. Son jugadores que aceptan los retos y quieren una revancha futbolística".

Ignacio Ambriz, contento con ver La Bombonera llena

"No esperaba que el estadio estuviera lleno porque no tuvimos un buen semestre y la requetecagamos, pero lo de hoy es impresionante. Si las cosas las hacemos bien el torneo que viene, esto se va a ver (más seguido). Hoy me voy contento de ver un marco que no me había tocado. A lo mejor me tocó de rival, pero no en casa. Espero que el torneo que viene dejemos todo en la cancha para que esto sea vea más seguido", confesó.